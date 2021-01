CECA ISKRENO O DANIMA KADA NIJE IMALA ŽUTOG DINARA: Bila sam u takvim situacijama da sam pozajmljivala novac! TO NIJE SRAMOTA!

Svetlana Ceca Ražnatović bila je gost kod Sanje Marinković, pa je iskreno pričala o trenucima kada nije imala ni za kiflu i kada je morala da pozajmljuje novac.

Da li je bilo vremena kada niste imali ni za kiflu?", pitala je Sanja Marinković goste, a Ceca je odgovorila:

"Svi mi imamo privatan život. Svi smo mi ljudi. Svi smo mi ljudi, imamo porodice, probleme i oscilacije u životima. Sve nekada ide super, nekada zakoči. Ja mislim da smo svi prošli kroz te situacije nemati u životu. Nije sramota biti siromašan, meni je zao kada je neko siromašan, to nije sramota. Svako se radom i trudom može pomeriti iz mrtve tačke. Dešavalo mi se da nisam imala žutog dinara kod sebe, ja pričam onako kako jeste, to je istina. To nije sramota, imala sam takve životne situacije da sam ostajala bez dinara i pozajmljivala novac koji mi je bo potreban. Spasavala sam se iz tih situacija. Sve što nemaš i sve što se desi i sve što može da se popravi - nije problem. Problem je kada je čovek bolestan i ne može da se izleči, sve ostalo može da se reši.", rekla je Ceca u emisiji "Magazin In".

