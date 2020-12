NISAM SAMA SVIH 20 GODINA! Ceca ne voli da govori o LJUBAVNOM ŽIVOTU, a u Sceniranju otkriva kako je upoznavala MUŠKARCE!

Svetlana Ceca Ražnatović ne voli da govori o privatnom životu, a sada je u "Sceniranju" na Kurir televiziji progovorila o ljubavi.

Pevačica je istakla da bi više volela da se razvela, nego da joj je Željko Ražnatović Arkan kako kaže "istrgnut iz ruku".

foto: Kurir Televizija

"Nisam svojom krivicom rasturila brak, pa da se kajem, meni je Željko isttrgnut iz ruku, nadam se da će se meni desiti neko kog ću da volim svim srcem", rekla je Ceca, pa dodala:

"Uvek sam imala podršku u deci, oni ne vole da sam ja sama. Jednostavno, sami pravimo izbore. Nisam svih 20 godina bila sama, nisam eksponirala taj deo života, ali imala sam duge samoće. Najduže sam bila sama dve i po godine. Nije sreća samo imati partnera, nisam žena koja će po svaku cenu biti sa nekim, bolje biti sam nego sa bilo kim. Nikad nisam usamljena, imam divnu porodicu. Nisam žena koja može mehanički da bude sa nekim, izuzetno sam emotivna, treba mi neko ko će mi biti prijatelj, u svojoj kući sam i bez šminke, u pidžami, nisam 24 sata namunjena da bih nekog fascinirala, moraš da me voliš zaista onakvu kakvu jesam."

foto: Kurir TV

Ceca je otkrila i kako je upoznavala muškarce sa kojima je bila bliska.

"Žene sa javne scene teško stupaju u kontakt s ljudima. Mene može neko da upozna uz prijatelje, ne mogu tek tako da uđem u neki odnos, ljudi su spremni na sve i svašta, nemam luksuz da se igram sa svojim likom, delom i svojom decom, kako znam kakve su kome namere? Uvek sam bila na oprezu, čovek treba da misli na sve, ne postojim samo ja", kaže Ceca, pa dodaje:

foto: Kurir TV

"Fizički izgled skreće pažnju, ali kasnije vidiš ima li hemije, da li se razumete, da li vam je zabavno, sve se vrti oko hemije između ljudi. Da li je stariji, mlađi, nema veze."

Na pitanje da li je zauzeta Ceca nije želela da odgovori.

"Šta god da sam, ne bih rekla. Ne volim javno da pričam o tome, treba da čuvam to za sebe, to radim zarad sebe i svojih emotivnih potreba. Ja nisam žena kojoj neko po svaku cenu treba da pravi društvo. Ja sam se ovih godina trudila da bude nešto samo moje, ali da se desi, ne bih volela da se to provlači po medijima", zaključuje pevačica.

foto: Printscreen/Kurir televizija

