KIJA KOCKAR O TOME ŠTO TEODORA UZIMA 500 EVRA ZA ČESTITKU: Mnogi su se nakačili na nju! A evo da li je OSUĐUJE!

Odluka Teodore Džehverović da rođendanske video čestitke naplaćuje fanovima 500 evra izazvala je burne polemike u javnosti, a sada je mišljenje o svemu tome iznela i njena nekadašnja cimerka sa imanja u Šimanovcima, Kija Kockar.

- Za tu aplikaciju su me zvali još kad sam izašla iz rijalitija, jer je tad još bila u razvoju. I zvali su me sad pre nego što su nju svi napali. To radi po principu, pola tebi, pola aplikaciji, i sam odrediš cenu. Nisam pristala samo zato što je to logički neizvodljivo. Mi smo dostupni narodu i ja lično idem u prodavnicu, imamo nastupe, slikaš se uvek satima posle - istakla je pevačica.

- Nije izvodljivo i mene to ne zanima. Snimila sam milion čestitki i pozdrava. Uopšte je ne osuđujem, vidim da su se mnogi nakačili na nju - dodala je Kija pri čemu su mnogi prepoznali navodnu aluziju na njenog bivšeg supruga Slobu Radanovića.

Podsetimo, pevač je, nakon što je obelodanjeno da Teodora naplaćuje čestitke 500 evra, organizovao humanitarnu akciju u okviru koje je slao besplatno video čestitke onima koji mu dostave dokaz da su poslali deset poruka za lečenje bolesne dece.

- Teodora je ipak njihova koleginica. A šta će narod da kaže, pa Teodora zna da je javna ličnost, mora da istrpi da će uvek neko nešto reći. U ovom slučaju, osuđujem sve lažne moraliste - dodala je Kockareva za Star, a prenose mediji.

