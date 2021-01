TRUDNA MIA USTALA I POKAZALA STOMAČIĆ! Pljuštale pohvale na njen izgled, a Kija Kockar bacila komentar: BIĆE DEVOJČICA! (FOTO)

Mia Borisavljević je bila gost kod Ognjena Amidžića, pa je tom prilikom pokazala stomak, a svi su je pohvalili kako dobro izgleda.

"Ja sam sad treći mesec, ne može to u Srbiji da se to dugo krije. Bilo je samo pitanje dana kada će to isplivati. Vidi se kad ustanem. Imena još nismo smislili, ne znamo pol. Ne znamo još uvek kako ćese zvati.", rekla je Mija.

"Devojčica je" rekla je Kija,

"Hvala ja bih to volela, rekla je Mija u emisiji "Amidži Šou".

Pevačica Mia Borisavljević i njen suprug Bojan Grujić nedavno su saznali da čekaju drugo dete.

Ona je sada progovorila o trudnoći i otkrila da se ne plaši drugog stanja usred pandemije korona virusa, ali da vodi računa.

“Nisam uplašena generalno, ne živim u strahu, ali je moglo biti sve mnogo opuštenije da nema korone”, kaže pevačica za Nova S, i dodaje kako je njena ćerka Ema reagovala kada je saznala da će dobiti brata ili sestru:

“Ona želi i brata i sestru, kaže da nema sada vremena da ide u vrtić, mora da pomogne mami i tati da se beba rodi.”

