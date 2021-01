MILUTIN JE DRUGAČIJE VASPITAN: Ana Bekuta priznala šta Mrka radi samo zbog nje!

Ana Bekuta je otkrila zanimljiv podatak o njoj i njenom dugogodišnjem partneru Milutinu Mrkonjiću.

Pevačica je priznala kako se kod nje slave praznici, ali i da ih njen partner ranije nije proslavljao.

foto: ATA Images

"Milutin je drugačije vaspitan. On nije obeležavao nijedan praznik kao dete, ali zbog mene slavi Božić", ispričala je pevačica, pa dodala:

"Cenim njegovu doslednost, a on poštuje to što sam ja vernik. Vidi koliko se trudim oko običaja i trpeze, pa uvek sedne za sto da nazdravi. Svake godine očitamo Očenaš, pa Sveti Duh okupa i njega. Milutinova sestra mi je otkrila čak i da je on kršten, bez obzira na to što je komunista."

foto: Printscreen/Ami Dži šou

"Pokojna baka je na mene prenela običaj da ne čistimo sto nakon večere za Badnje veče, kako bi naši preci osetili čari jer je taj praznik posvećen njima. I stvarno ujutru možete videti kako su kašike i viljuške ujutru nekako išarane. Takođe, ispod stola stavljamo slamu koja tu stoji do slave Sveti Stefan, koja je 9. januara", dodala je Ana.

foto: screenshot Pink tv

"Božić me podseća na detinjstvo, bezbrižnost, slobodu... Odrasla sam u patrijarhalnoj porodici u kojoj je baka Miljana naučila sestre i mene običajima jer su mama i tata radili. Vodila nas je u crkvu, a mi smo se najviše radovale paketićima sa čokoladama i bombonama koje smo dobijale tamo. Naši roditelji nisu imali novca da nam kupuju slatkiše, pa smo jedva čekale Božić", govorila je Bekuta.

BONUS VIDEO:

Kurir.rs/K.Đ/Informer

Kurir