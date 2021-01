SUSRET PROŠAO U NAJBOLJEM REDU! BOGDANOV OTAC: Ceca je na mene ostavila odličan utisak, moj sin je zadovoljan! SREĆNA PORODICA

Ceca Ražnatović upoznala je porodicu svog dečka Bogdana za njihovu krsnu slavu Sveti Jovan.

Pevačica je otišla u Kragujevac, gde je srdačno dočekana, a kako je protekao prvi susret, za Kurir priča otac Ražnatovićkinog dečka Miloš Srejović:

foto: Printscreen

- Ceca je ostavila odličan utisak, kao što sam i mislio. Bogdan je bio vrlo zadovoljan - otkrio nam je stariji Srejović. Cecin dolazak na Bogdanovu slavu dogodio se u najužem krugu porodice, koja je poštovala sve savete epidemiologa usled pandemije koronavirusa. To je bio i glavni razlog što je samo nekoliko ljudi znalo da će Ceca otputovati za Kragujevac, te su ovog puta izostali pozivi ostalih članova porodice, prijatelja i poznanika da pitaju Miloša kakva je pevačica uživo ili da dođu i lično upoznaju najveću balkansku zvezdu.

foto: Privatna Arhiva

- Nije bio nikakav spektakl, pa me niko nije ni zvao od familije i poznanika da pita za Cecu. Sve je bilo pristojno, u krugu porodice, kako i nalaže trenutna epidemiološka situacija - istakao je Miloš za naš list. Podsetimo, Bogdanov otac se, kada se u javnosti saznalo za vezu Ražnatovićke i njegovog sina, upravo za Kurir prvi put oglasio i prokomentarisao njihov odnos. Tom prilikom je priznao i da je iz medija saznao za novu ljubav svog sina. - Nezahvalno je to komentarisati. Oni su punoletni, zreli ljudi, koji znaju da brinu o sebi. Koliko sam mogao da primetim, srećni su i zadovoljni. To je obostrana priča i ne bih se dalje mešao u to. Moram reći da Bogdana nisam skoro čuo i video tako srećnog i zadovoljnog, pa pretpostavljam da je sve u savršenom redu - rekao nam je tada nekadašnji atletski šampion. Ceca i devet godina mlađi Bogdan su u vezi dva meseca i skoro da se i ne razdvajaju, pa su dva dana pre Kragujevca bili u jednom etno-selu nadomak Zrenjanina.

foto: Printscreen/Instagram, ATA Images

Uniforma Džej Lo iskopirala Ražnatovićku Dženifer Lopez je na Instagram postavila skoro identičan snimak sa pripadnicima vojske, kao Ceca sa policajcima 2019. godine. Lopezova se slikala tokom inauguracije Džoa Bajdena za novog američkog predsednika i to objavila na Instagramu, a sličnu fotku je napravila Ražnatovićka ispred Hrama Svetog Save tokom Putinove posete Beogradu. Fanovi naše pevačice su odmah primetili sličnost između ovih snimaka i na Tviteru optužili Džej Lo da kopira Cecu.

Aleksandar Panić

Kurir