CECA OTIŠLA U KRAGUJEVAC NA BOGDANOVU KRSNU SLAVU: Pevačica upoznala porodicu svog 9 godina mlađeg dečka

Svetlana Ceca Ražnatović danas je posetila Kragujevac, rodno mesto njenog izabranika Bogdana Srejovića.

Porodica njenog dečka slavi krsnu slavu Sveti Jovan Krstitelj, te je tim povodom Ceca posetila Bogdanovog oca, Miloša Srejovića, inače poznatog sportistu.

Krsna slava je bio i povod da se Ceca upozna sa porodicom njegnog izabranika, sa kojim je već dva meseca u ljubavnoj vezi.

Posetimo, Bogdanov otac Miloš nije mnogo komentariso ljubavnu vezu svog sina, ali je primetio da je veoma srećan.

- Nezahvalno je to komentarisati. Oni su punoletni, zreli ljudi, koji znaju da brinu o sebi. Koliko sam mogao da primetim, srećni su i zadovoljni. To je obostrana priča i ne bih se dalje mešao u to. Moram reći da Bogdana nisam skoro čuo i video tako srećnog i zadovoljnog, pa pretpostavljam da je sve u savršenom redu - rekao je Miloš Srejović za beogradske medije.

