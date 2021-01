PROZIVAJU ME, A NE ZNAJU KOLIKO JE MENI TEŠKO! Teodora Džehverović ima problem sa LICEM, a sada je otkrila sa čime se sve SUOČAVA!

Pevačica Teodora Džehverović već neko vreme je u vezi sa košarkašem Ninom Čelebićem, a sada je otkrila kako su započeli romansu.

Ona manje lepa strana popularnosti jeste i to što se poznatima zagleda svaki deo tela, prati svaki pokret, te je i sama pevačica ispričala kako se suočila sa problemima na licu. Ona je priznala da nije očekivala da će se i zbog bubuljica na licu naći na meti kritika, s obzirom na to da joj javnost još nije “oprostila” naplaćivanje čestitki 500 evra

– Tačno je, prozivaju me, a ne znaju koliko je meni zapravo teško. Najlakše je osuditi nekog i istaći njegove mane, ali je teško suočiti se sa tim. Svesna sam da moje lice trenutno trpi nešto što nikada nije i trudim se da rešim to što pre. Poručila bih svima koji dele ovu muku sa mnom da ne dozvole da im bubuljice poljuljaju samopouzdanje – rekla je ona.

Jedna je od ličnosti sa estrade koja je pronašla u tamnoj 2020. godini dečka, te joj je sad cveta ljubav.

– Sve je počelo tako što sam mu se prva javila na Instagramu! Znam da će mnogi pomisliti da to nije istina, ali zapravo to sam uradila. Nikada do tada to nisam prva radila, ali, eto, za sve postoji prvi put. Šalili smo se na račun naših majki koje smo oboje snimali i objavljivali na storijima, zatim prešli na druge teme i, evo nas, sad smo u srećnoj vezi.

Što se tiče njegovih roditelja, ljudi su stvarno super i odlično se slažemo, a moji, zna se… Mama Džehva ga baš gotivi – rekla je Džehverovićeva.

