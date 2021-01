TO NIJE TAJ DEČKO, MOŽDA JE OVO SADA NJEGOVO PRAVO LICE! Goca Džehverović osula paljbu po BIVŠEM ZETU, javno ga nazvala FOLIRANTOM

Goca Džehverović komentarisala je aktuelne učesnike rijaliti programa "Zadruga", i tom prilikom pohvalila je misicu Jovanu Ljubisavljević, te je istakla da joj se sviđa njeno ponašanje.

Goca je dodala i kako smatra da je misica vaspitana i iskrena, kao i da ne vidi ništa loše što je zovu "lisica".

- Ova mala misica mi se sviđa. Tamo i treba da bude lisica. Deluje mi devojka da je iskrena, vidim da je kulturna, lepo obaveštena, vidim da je pratila sve Zadruge, zna šta hoće od života i to mi se sviđa - dodala je Goca.

Mama Džehva je zatim komentarisala bivšeg zeta Anđela Rankovića koji je tokom "Zadruge 1" bio u vezi sa njenom ćerkom Teodorom. Tada su svi zajedno živeli u Beloj kući, a pre nekoliko nedelja Anđelo je priznao da su mu se vratile emocije prema Teodori tokom boravka na imanju.

- U ovoj sada varijanti mi se ne sviđa. Nije to taj dečko. Možda je ovo sada on, a ono tada nije bio on - priznala je Goca u emisiji "Pitam za druga".

