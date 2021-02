NATAŠA DNK U BOLNICI: Voditeljka sa plućnog odeljenja objavila FOTOGRAFIJU, pa se oglasila! FOTO

Voditeljka Nataša Aksentijević iznenadila je pratioce na Instagramu kada je objavila snimak na kojem se vidi da se nalazi na hitnom prijemu plućnog odeljenja. Iza glumice se nalazi natpis "bolest pluća" i "hitan prijem".

S obzirom na trenutnu situaciju sa korona virusom mnogi su se zabrinuli da Natašu, a ona se sada tim povodom oglasila.

foto: Pritnscreen

- Dobro sam, hvala na pitanju, samo me zanima da li mislite da je u redu ovo što radite? Ja sam svesna da vi morate platu da zaradite, ali…Šta hoćete? Zanima vas kako se osećam da biste vi to objavili, jer ste videli objavu na mom Instagramu. Ja sam uvek raspoložena nešto da kažem, ali ovo nije normalno! Zašto me niste zvali da me pitate za prethodnu objavu i da li mi je porodica tako srećna kao što sam napisala - rekla je vrlo neljubazno Nataša.

Inače, glumičin profil na Instagramu je javan, gde često objavljuje video snimke i fotografije iz svog života, kao što je i sada, ali i trenutke sa snimanja i predstava.

foto: Printscreen/Instagram

Kurir.rs/I.B/Srbija Danas

