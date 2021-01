BILO BI NAJBOLJE DA SAM REKLA DA MI JE OPROSTIO PREVARU: Nataša DNK retko pokazuje MUŽA! Počelo je kad se LUDAČKI zaljubila

Nataša Aksentijević važi za jednu od najzanimljivijih voditeljki, a o njenom ljubavnom životu malo se zna.

Nataša je već godinama u srećnom braku sa Dušanom, sa kojim ima dve ćerke, ali sa suprugom se retko kad pojavljuje u javnosti.

Pre nekoliko godina, pažnju je privukla voditeljkina izjava da se njenom mužu dopada starleta Nataša Šavija, a pored toga Aksentijevićeva je priznala i da joj je Dušan u prošlosti oprostio pojedine, kako kaže, krupne greške.

"Kada mi je oprostio neke stvari, tada me je potpuno oborio s nogu. Mislila sam da tolika ljubav i razumevanje postoje samo u knjigama, a onda sam shvatila da sam ja srećnica koja to ima. Za mene je to bilo iznenađujuće. Znam da bi vama novinarima sada bilo najbolje kada bih rekla da mi je oprostio prevaru, ali nije to bilo posredi", rekla je Nataša Aksentijević jednom prilikom za "Story".

Jednom prilikom je Nataša opisala kako izgleda njen brak.

"Kao jedan najobičniji brak. Normalan odnos nastao iz ljubavi, u kome sve funkcioniše savršeno. Ludački sam se zaljubila u svog muža i on se ludački zaljubio u mene. Shvatila sam da on sve što radi - radi najbolje i da želim da se udam za njega. Bez trunke interesa, ne samo onog materijalnog, već i svakog drugog. Žene se udaju da ne budu same, da imaju nekog... A to ne može da funkcioniše. Bolje i zdravije je biti sam i srećan, nego sa nekim i nesrećan", istakla je tada voditeljka.

