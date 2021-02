90-IH JE BIO MILJENIK ŽENA! Snimio je duet sa Vesnom Zmijanac, nestao je sa SCENE i svi su mislili da je UMRO UNAKAŽEN!

Znamo ga kao Slavka Banjca, a njegovo pravo ime je Slavomir Nedeljković.

Slavu je stekao u bivšoj Jugoslaviji, a zajedno sa koleginicom Vesnom Zmijanac davne 1994. godine otpevao duet koji i danas živi “Ja imam nekog, a ti si sam”.Osim hita sa Vesnom Zmijanac, Slavko je imao još nekoliko hitova koji su ga učinili popularnim kako na javnoj sceni, tako i među pripadnicama ženskog pola, a onda je samo nestao i nije ga bilo više od dve decenije.

On se godine 2018. vratio na javnu scenu i održao koncert, gde je počasna gošća bila upravo Vesna Zmijanac i od tada je aktivan, snima pesme, gostuje po raznim emisijama.

Slavko Banjac napravio je veliki povratak posle čak 24 godine diskografske pauze. Za to vreme svašta proživeo, i sam se u nekoliko navrata iznenadio kada bi čuo kakve sve priče o njemu kolaju. Ipak, o pravim razlozima za povlačenje nije želeo da priča mnogo.

"Bogu hvala, bio sam, a i sada sam zdrav, i to nije bio razlog mog odlaska iz muzike. Fascinantno je kakve su sve priče dolazile do mene. Od usta do usta se grade priče i razne budalaštine", kaže on.

Takođe, odmahivao je glavom na sam pomen urbane legende o tome da je unakažen u strašnoj saobraćajnoj nesreći, te da se zbog toga ne pojavljuje u javnosti.

"Istina je da sam imao saobraćajnu nesreću u kojoj mi je drug poginuo... Užas! Ali to nije bio razlog povlačenja, ni slučajno. Imao sam prilike i da u društvu čujem šalu 'nema te k'o Slavka Banjca', a da ljudi i ne prepoznaju da sam to ja! Verujte mi! Razne izmišljene priče su stizale do mene. Nekad bi me slatko nasmejale. Pričalo se da živim u Americi, Grčkoj, ali to ništa nije bilo tačno. Dosta sam putovao, pa su me često viđali po aerodromima. Ali jednom mi se desilo, na jednom veselju, da me gleda devojka celo veče, i ja primetim, jer sam navikao da pratim ljude, dok sam svirao po hotelima. Snimim gurkanje, došaptavanje. Priđem joj i kažem: 'Dušo moja, u čemu je problem?' 'Jeste li vi Slavko Banjac?' 'Zašto se mučiš sat vremena? Jesam!' Ona počinje da plače. Uzima telefon i okreće nekoga, i počinje da psuje i viče: 'Je*em li vam majku, pa on je živ!"

Kada se vratio na scenu mnogi ga nisu prepoznali jel se promenio i osedio.

