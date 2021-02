STEFAN KARIĆ I ŽENA OD SULTANA BILI SU U KOMBINACIJI! Osman progovorio o vezi njegovog sina i pevačice!

Osmanom Karićem komentarisao je aktuelne situacije iz Bele kuće, a koje se tiču njegovog sina Stefana Karića. On je tom prilikom govorio i o njegovom odnosu sa misicom Jovanom Ljubisavljević, ali je i otkrio da je kroz njihovu kuću prošlo mnogo poznatih dama.

- Voleo bih da dođe do ljubavi između njih dvoje. Samo reči hvale za takvu devojku. Ona je sama rekla da nije ostavila dečka zbog mog sina, mada gde god se on pojavi, tu trava ne raste. On je jedan od najozbiljnijih momaka u gradu što se tiče devojka, pravi plejboj. Površno mi se dopala devbojka. Neću da pričam, da ne ispadnem papak, jer ko zna šta će biti do kraja. Sve zavisi od Stefana i nje - rekao je otac zadrugara.

foto: Pritnscreen

Osvrnuo se i na odnos Stefana i Vladimira Tomovića.

Oni se nisu svađali, samo je bilo prećutno. Ispalo je zbog Mensura, blokirali su se na Instagramu. Svako bi dobrodošao u moju kuću da je ostao na ulici, mi smo takvi, ne ostavljamo ljude na ulici. A što se tiče Jovane, možda ga je sujeta uzdrmala. Stefan ne igra rijaliti osim ako nije upleten u to. Da ja mogu da ga posavetujem, rekao bih, Vladimir je rijaliti igrač. Ta njegova sujeta bi možda kroz neko vreme postala jača i možda počne da ih napada - dodao je on.

foto: Printscreen/Pink

Trenutno aktuelni ulazak Danijela Višića, koji je izazvao burne reakcije na Internetu, Osman komentatiše ovako:

- Ta devojka koju pominje, Stefanova sestra, kaže da ga je videla 2 puta u životu, neka kraća veza, varijanta. To je bilo pre 3 godine, možda je hteo da bude malo bitniji u rijalitiju - kaže Karić.

Ističe da Kristijana Golubovića, sa kojim je u prošlosti imao sukobe, poštuje.

- Ja mogu samo da se zahvalim Kristijanu. Ispoštovao je ulični kodeks, sina mi nije dirao. Mi smo se tukli u mladosti, ali to je iza nas, ja njega poštujem - zaključio je Osman.

Otkriva da li je bilo nekih poznatih ličnosti u njihovoj kući tokom leta.

- Pričaš o Tijani eM? Ona nije bila ovde, ali ja pouzdano znam da su oni bili u kombinaciji - otkrio je Osman u emisiji "Premijera-Vikend Specijal".

foto: Printscreen/RedTV

Kurir.rs/I.B.

BONUS VIDEO:

Kurir