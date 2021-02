RASKOŠ I LUKSUZ NA SVE STRANE! Uraganka raspametila sve snimkom sa Kariba: Sanja Vučić pokazala kako uživa za SVE PARE! (VIDEO)

Pevačica Sanja Vučić objavila je snimak na svom Instagram storiju, pa pokazala pratiocima raskoš koji je okružuje.

Naime, Sanja je otišla na Karibe, a snimak koji je podelila pokrenuo je lavinu komentara.

Ona je pokazala hotel u kom odseda, a na raspolaganju joj je i bazen sa prelepim pogledom, a nema sumnje da Uraganka uživa za sve pare.

Inače, Sanja Vučić, nedavno je progovorila o bivšem dečku Nikoli Đorđević, koji će uskoro ući u rijaliti "Zadruga 4".

- U principu sve što sam imala da kažem ja sam već rekla na svom Instagram profilu. Sve u vezi našeg odnosa, naše veze, raskida, sve je tu. Mislim da sam ja sve to lepo navela. To su preneli svi - započela je Vučićeva.

- Ne bih se previše bazirala na to. Ipak ima mnogo lepih vesti ovde, sve je nešto lepo, nećemo o takvim temama... On je momak svoj, bre, slobodan, može da radi šta god želi, sve je to super, sve je okej - rekla je pevačica u Amidži šou.

