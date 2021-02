FUDBALER NA NIŠANU! DUŠKOVA ŽENA POSLALA SARADNIKE U ŠTEK SVOG MUŽA: Ljubavnica ekspresno iznela stvari! Drama na DEDINJU!

Supruga Duška Tošića poslala je prijatelje u stan u kojem se on viđao s ljubavnicom Anom Jovanović kako bi pronašli dokaze njegovog neverstva, saznaje Kurir. Naš sagovornik blizak fudbaleru kaže da mu je supruga pred njegov odlazak u Tursku tražila ključeve od nekretnine na Dedinju u kojoj su živeli kada su se venčali, kada je u Kuriru pročitala da je u njega uselio Jovanovićku. On je, saznajemo, ženi rekao da tu nekretninu izdaje, a zapravo je u njemu skoro godinu dana boravila dizajnerka kupaćih kostima.

Duško Tošić i Ana Jovanović foto: Instagram Printscreen, Nemanja Nikolić

Čim smo raskrinkali njihov štek, sportista, koji je znao da će njegova žena vršiti proveru, rekao je ljubavnici da se iseli, što je ona odmah i učinila. Iznela je sve stvari, a on je angažovao čistačicu da sredi prostorije. Dok dokaze nije uklonio, Tošić ključeve supruzi nije dao. Tek kada je sve bilo na svom mestu, on je podlegao pritisku i ženi dozvolio da ode u izvidnicu. Ali to nije učinila ona, već njeni najbliži saradnici u koje ima poverenja. Oni su obišli nekretninu, sačinili zapisnik, ali nisu pronašli ništa što bi ona mogla da iskoristi kako bi ga optužila za neverstvo. On se i dalje drži svoje priče da bivšu ženu pevača Peđe Jovanovića Blizanca nikada nije upoznao.

foto: Sonja Spasić, Printskrin Instagram, SPMY / Seskimphoto / Seskimphoto / Profimedia

Inače, Jovanovićka i Tošić i dalje uživaju u Istanbulu i ne haju za sve što se o njima piše u medijima. Štaviše, Ana se više i ne ustručava da pokaže kako je fudbaler ugostio i potrudio se da uživa kao princeza, već svakodnevno objavljuje kako se baškari u luskuzu, troši Tošićeve pare i skrivenim porukama njegovoj ženi stavlja do znanja da je ona na prvom mestu.

foto: Shutterstock, Nemanja Nikolić, Instagram

Pokušali smo da stupimo u kontakt i sa Duškom Tošićem, ali i njegovom ljubavnicom Anom Jovanović, ali su oboje blokirali naše pozive i poruke.

Kurir.rs/Aleksandar Panić

