PRE GODINU DANA SAM PONOVO POČEO TO DA UZIMAM! Vuk Mob javno priznao da je koristio NARKOTIKE: Najviše sam povredio oca zbog toga!

Reper Vuk Mob javno je priznao da je koristio narkotike, te je otkrio da je tada najviše pogodio svog oca.

"Sa koliko godina si probao narkotike?", glasilo je pitanje, a reper je odmah odgovorio:

"Sa 20, to je bila marihuana. Dobra buksna bila. Imam kuću na moru i došli su mi drugari i doneli jednu poprilično veliku kesu punu travu. I dok su moji bili na plaži, videli su posle da se mi čudno ponašamo i pretražili su stvari i našli kesu i poređali su nas u stroj. Moj otac nije verovao da sam ja to koristio to. I ja sam tad priznao, on je bio mnogo razočaran u mene tada. Mene je to užasno mnogo pogodilo tada, slomilo me je. Po prvi put sam video da sam mog oca povredio emotivno. I to je baš uticalo na mene i od tada sam presto", rekao je Vuk i dodao:

"Nisam koristio sve do pre godinu, dve, kada sam poneo uzeo. Koristio sam možda jednom u godinu dana", ispričao je on u emisiji "Amidži šou".

