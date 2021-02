LAZIĆ, VERA MATOVIĆ I KUKI U SCENIRANJU NA KURIR TELEVIZIJI! Prisetili se pokojnog Šabana: Bio je jedan i niko ga neće zameniti!

Ovonedeljni gosti u emisiji "Sceniranje" na kurir televiziji su pevač Darko Lazić, pevačica Vera Matović i pevač Ivan Kukolj Kuki. Oni su se prisetili legendarnog pevača Šabana Šaulića koji je tragično stradao u saobraćajnoj nesreći pre dve godine.

foto: Kurir

"Kako je izgledao vaš poslednji susret sa Šabanom Šaulićem", glasilo je pitanje.

"Poslednji put nije bio skoro. On je odlazio u svoju vikendicu, nismo imali kontakt osim slavlja i veselja. Mogu da kažem da smo u startu počeli zajedno. On je imao svoj život. Nisam ja tom delu pripadala, nisam odlazila u Krčedin, imala sam drugi život. Naš susret prvi je bio na angažmanu za odlazak u Novi Pazar. Moj suprug i ja smo otišli, tada sam prvi put nastupala. Njega i mene su pozvali, puno publike je bilo, a Šaban kasni. Publika revoltirana. Suprug ne iznosi harmoniku, ja ne iznosim stvari iz kola, on stiže.Ja odlazim po stvari, a oni obili auto i ukrali haljinu. Pevala sam u pantalonama, niko mi nije zamerio. Ja kažem Šabanu "Zbog tebe su mi obili kola". Ne sećam se zašto je kasnio. Uvek smo ga čekali. Opravdavali smo, niko mu ništa nije zamerio. Čekali smo ga ispred hotela uvek. On je uvek spavao u hotelu, a mi u autobusu čekamo da idemo", rekla je Vera, a onda su se i Darko i Kuki prisetili prvog susreta sa njim.

foto: Kurir

"Prvi susret je bio jako davno, čak dok sam se takmičio. Izrazio sam želju da ga upoznam. Posle finala Zvezda Granda smo otišli u vikendicu u Krčedin. Bili smo tamo od ujutru rano do kasno. Nisam lepšu rakiju, slaninu i paradajz nego kod njega. Imao je mali diktafon i najlepše pesme. Učio me je da pevam, to je naše prvo druženje. Baš sam ga zavoleo. Imao sam strahopoštovanje. Uglavnom smo se viđali po veseljima i aerodromu. Pecali smo zajedno. On je voleo da odemo na čamac i on je ćutao. Voleo je mir i tišinu", rekao je Darko.

foto: Kurir

"Ja sam počeo 1994. godine, tada sam radio prvi album. Tad nije bilo pejdžera, išao sam svaki drugi dan u Ulcinj da pozovem moje. Te godine on je izdao album. Rečeno mi je da kupim Sabor gde je izašao Šabanov intervju, gde me je Šaban nahvalio. Vratio sam se iz Crne Gore, onda su me zvali da pevam na mali Kalemegdan. Ja se spremam da idem tamo, gledam Tv, vidim Šaban gost. Ja došao tamo, sve velika imena, izađem i otpevam pesme. Šaban je krenuo kući, čuo je kako pevam i vratio se. To je bio moj prvi kontakt sa njim. Tu noć se nismo upoznali."

foto: Kurir

"Ja sam Šabanov veliki drug. Mi smo znali da pričamo o nebitnim temama i da sklapamo bitne priče. Najsrećniji smo bili kada smo pecali i bili u Krčedinu. Ja i danas očekujem da ću da ga vidim i da će se pojaviti. Vreme ne leči, čini da ti bude još teže", rekao je Zoran Pejić Peja.

Šabana su nekoliko puta sahranjivali, pa se Vera osvrnula da su i nju.

foto: Kurir

"Merima Njegomir me je pozvala i ja se javim i ona kaže dobro je. Kaže mi zovu iz Amerike i kaću mi preminula je Vera Matović", rekla je ona.

"Kako si reagovao kada si čuo da je Šaban poginuo?, bilo je pitanje za goste.

"Ja sam to jutro krenuo za Beograd. Pitao sam da li je istina, mislio sam da je glupost. Zvao sam našeg zajedničkog prijatelja koji mi je potvrdio. Nisam mogao da dođem sebi. Otišao sam kod njega kući, jedna velika tragedija. Izgubili so sve", rekao je Darko.

foto: Kurir

"Meni je brat javio iz Nemačke. Ja nisam verovala, strašno. Ja se samo ježim. Meni je jako teško, nisam osoba za ovakve stvari", rekla je Vera.

"Po čemu ćete ga pamtiti?", bilo je pitanje za goste.

"Čast mi je kad kažu da sam Šabanov naslednik. On je bio samo jedan i niko ga neće zameniti. On nikada neće umreti, on će zauvek ostati živ. Od njega sam naučio kako treba da pevam. Samo da pustim i da se zezam da pevam i da ne silim", rekao je Darko.

foto: Kurir

"Da li su kolege bile ljubomorne na Šabana", glasilo je pitanje za goste.

"Ne postoji niko ko nije voleo Šabana. On je bio jedan krov. Nametnuo je taj način pevanja. Glasovne mogućnosti su mu bile strašne. Pevao je dobro sevdah, balade, sve šta ti duša želi. Njemu ništa nije bilo strano. On je ispred svih bio 20 godina", rekao je Ivan.

foto: Kurir

OVDE MOŽETE PRATITI KURIR TELEVIZIJU

Kurir.rs/M.M

BONUS VIDEO:

Kurir