ANA NIKOLIĆ U NIKAD PROVOKATNIJEM IZDANJU! Pevačica se snimila u minijaturnoj haljini i dubokim čizmama, sevnula joj BUTINA! VIDEO

Pevačica Ana Nikolić podelila je na Instagramu video na kojemje snimljena dok pozira nasred ulice u provokativnom izdanju.

Naime, Ana se fotografisala u svilenoj haljini i dubokim čizmama do butinama, a u jednom trenutku je počela i da skida jaknu koju je imala, te je bujno poprsje bilo u prvom planu.

Podsetimo, Nikolićevoj je godina iza nas bila veoma turbulentna, a 2020. joj je obeležilo to što je uspela da vrati devojački izgled, ali se borila i sa porodičnim problemima.

foto: Pritnscreen

- Bilo je svega, mnogo toga, srećom, javnost ne zna. Trudim se da sve iznesem sama uz pomoć moje porodice koja je uvek bila oslonac za mene. Ovo je sigurno bila jedna teška godina u mom životu. Nikome nije nimalo prijatno da ga ujutru pozovu i kažu: „Vaš bivši suprug je uhapšen“. Uz sve to dešavalo se da sam mnoge bitke dobijala, smršala sam i dovela sebe u devojačku liniju - pričala je nedavno i otkrila kako susret Raste i njihove ćerke Tare kada je izašao iz zatvora.

- Emotivno. Ceo dan sam preplakala, sve se slomilo u meni, jer sam se podsetila na period kada je moj otac otišao, rano sam ostala bez njega. Bezuslovno me je voleo, kao što sam to činila ja. Bio je deo mene, moje duše. To je moja najslabija tačka, sve ostalo mogu da mi diraju, ali tu ranu ne dozvoljavam. Naš dogovor je bio da Taru ne vodim u posete jer nisam želela da dete proživljava traume i slično. Nama je zdravlje našeg deteta najbitnije, te smo se u samom startu vodili time. Morate da znate da se Rastin izlazak najavljivao, ali Tari nijednog momenta nisam obećala kada će tata doći, jer to što njoj obećam moram da ispunim. U poslednjih nekoliko meseci u Tarinom pogledu nekoliko puta sam videla nepoverenje. Ona ne zna šta je smrt, ali mislila je da se njen tata više nikada neće vratiti. Videla sam u njenim očima - rekla je ona za Blic.

foto: Printscreen/Pink TV

Kurir.rs/I.B.

BONUS VIDEO:

00:20 ANA NIKOLIĆ SE PODMLAĐUJE: Pevačica ubrizgavala sopstvenu krv da bi zategla kožu

Kurir