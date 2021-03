ŽENI NENADA ALEKSIĆA ŠA NIKAD TEŽE: Pogledajte u kakvom smo je stanju zatekli i kako se krije od svih!

Ivana Aleksić, supruga repera Nenada Aleksića Ša, i dalje je utučena i povređena zbog njegove javne prevare sa Tarom Simov, koji su sada i ozvaničili vezu u "Zadruzi".

Ekipa Kurira posetila je kraj na Novom Beogradu gde se nalazi salon koji je u zajedničkom vlasništvu repera i Ivane, kako bismo pokušali da dobijemo njenu izjavu i komentar na aktuelnu situaciju. Ona se nije dugo pojavljivala i sve je delovalo poprilično normalno.

Međutim, u jednom trenutku, devojka iz salona je primetila našu ekupu i to javila Ivani. Zbog toga ona nije došla na posao pešice iako živi u neposrednoj blizini, kao što je to činila do sada, već automobilom, koji ju je dovezao do ispred samog ulaza u salon. Nju je dočekao kolega, koji joj je odmah otvorio vrata automobila i zaštitio svojim telom, kako je ne bismo fotografisali. Aleksićeva je bila vrlo bleda i ispijena, što se jasno videlo, iako se bila zamukaflirala maskom i crnim kačketom. Na naše pitanje za komentar, samo je uletela u salon i više nije izlazila.

