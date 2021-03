SAD SAM U KOMPLIKOVANOJ VEZI: Sindi bez dlake na jeziku o LJUBAVI, a nema tih para za koje bi ponovo napravila GREŠKU iz prošlosti

Bivša modelsica Ivana Stamenković Sindi otkriva zašto krije partnera, pa priznala da sa bivšim suprugom ni posle 10 godina ne može da ostvari normalan odnos zbog ćerke Petre.

Mnogi kažu da je ona žena od skandala, a ona tvrdi da to nije do nje već do njenog horoskopa. Ona je otkrila da gotovo ne jede ništa i da je to upravo to razlog zbog kojeg je, kako kaže, previše mršava. Nakon toga, osvrnula se i na svoj emotivni status, pa upitana da li krije svog partnera Sindi kaže:

“Da li ga krijem? Ne krijem... Sad sam u nekoj komplikovanoj vezi, tako da dok se iskristališe, šta je tu u pitanju, i dok ne bude sve okej kriću ga. Ljudi iz medija znaju gde ja mrdnem, tako da i kad popijem kafu sa nekim, osvane u novinama kako mi je to novi dečko, a ono nema veze. Ja sedim sa stilistom ili sa šminkerom i tako dalje. Tako da, sve i da hoću da krijem, ne mogu", kaže Sindi.

Popularna pevačica je priznala da sa bivšim suprugom, kome je pripalo starateljstvo nad ćerkom, pokušava da i posle deset godina nađe zajednički jezik. Osvrnula se i na svoje učešće u rijalitiju i otkrila da joj je to najveća trauma u životu.

"Ja uglavnom odbijam rijalitije, jer imam traumu od jednog u kome sam učestvovala. Doduše, bila sam samo mesec dana, al’ su svi zapamtili kao da sam bila ne znam ni ja koliko. Posle tih mesec dana to je bila baš trauma za mene, 24 časa da vas snimaju kamere i nije baš lepo iskustvo. Nejelo, nespavanje, konstantne svađe i tako dalje. Tako da sada kažem: ‘Ne, hvala’. Zvali su me za svaki, a svaki sam odbila. Nema tih para!", priznaje bivša modelsica.

