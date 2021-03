OVO JE SIN ANE BEKUTE: Pevačica ga rodila sa 17 godina, prošla agoniju, njene reči će vas RASPLAKATI (FOTO)

Ana Bekuta rodila je sina igora sa samo 17 godina, a tada je sa velikim bolom donela odluku da naslednika ostavi u domu za nezbrinutu decu.

Pevačica je sina rodila u vanbračnoj vezi. Bila je odvojena od svoje bebe, a okolina ju je osuđivala. I njeni roditelji su se našli na stubu srama, selo ih je ogovaralo, što je nju posebno bolelo. Smatrala je da oni ni za šta nisu krivi.

"Posle strašnih unutrašnjih lomova, smestili smo Igora u dom. Veliki komad mog srca tada je otkinut i ta rana nikad neće zaceliti. Smatrali su me glupačom zato što "to" nisam na vreme ubila. Ili sakrila i ostavila u nekoj udaljenoj bolnici. Svakog vikenda putovala sam da zagrlim Igora, koji bi mi se smešio u krevecu, nepogrešivo me prepoznajući. Do sledeće subote u životu su me držali njegov puderasti miris u nozdrvama i otisak njegovih majušnih usana na vratu. Agonija je trajala nekoliko meseci, a onda je glas srca i razuma tu ptičicu vratio u krilo", rekla je Ana svojevremeno.

Kako je Ana jednom prilikom istakla rođenje Igora ju je ubrzalo njenu odluku da se bavi muzikom. Danas njih dvoje imaju odličan odnos, a Igor mamu redovno podržava na koncertima i nastupima.

