MOŽDA ZVUČI MAFIJAŠKI: Cvija priznao šta ne može da podnese, u stanju je da NAPRAVI HAOS kad fanovi rade tu stvar!

Stefan Cvijović Cvija ispričao je koje stvari ga razbesne kada su fanovi u pitanju i šta nikako ne toleriše.

Reper je otkrio i šta je u stanju da uradi kada neko uzme telefon i fotografiše ga dok jede ili šeta ulicom. On priznaje da se rado slika sa fanovima, ali kada mu kulturno priđu.

"Postoje situacije koje ne podnosim i koje me iznerviraju. Kada jedem u restoranu ili u prodavnici i neko mi na kvarno pokušava da me slika. A strava mi je kada neko slobodno priđe da se slika. Pre neki dan sam posle 100 godina šetao Knez Mihailovom, bio sam srećan, raspoložen, ljudi su mi prilazili. A ovo možda zvuči mafijaški, ali kad me tako slikaju u stanju sam da ustanem i da kažem "Daj mi telefon", ispričao je Cvija u emisiji "Magazin IN".

