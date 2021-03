PIŠU MI DA SAM SE PROZGODNILA I DA ĆU BITI LEP LEŠ: Zorana Pavić dobija pretnje smrću na mrežama zbog toga što je nasmejana! ŠOK

Zorana Pavić u Pulsu Srbije na Kurir televiziji otkrila je kako se oseća povodom smrti mnogih svojih kolega.

Pevačica je priznala da se oseća kao da smo svi u zoni sumraka, ali da želi da nasmeje i ljude i da joj joj smetaju "hejteri" kojih je sve više.

"Kao da smo u zoni sumraka. Primetila sam da nas je mnogo umetnika napustilo, bila sam i na sahrani Vojkana Borisavljevića. Bilo je potresno slušati "A sad adio". Pretužno je kada odlaze veliki umetnici i veliki ljudi, ne znam da li Bog ima neke planove. Važno je da ne padnemo u kolektivnu depresiju, pa bih podelila nešto što mislim da je deo trenutka, a to je da ne smemo da dozvolimo da uđemo u melanholiju... Pojavili su se ljudi koji plasiraju mržnju, ali sada je otišlo mnogo daleko. Kada sam se oprostila od svog kolege, bio je status koji ne želim ni da prepričam. Bitno je da imate utisak da život nije stao. Smeta im i kada se našalimo, kao što sam ja rekla da sam na Koštunjaku da je svež vazduh. Mi stvarno ne radimo svoj posao, a ne smemo ni da se nasmejemo. Stvar je da naučiš da živiš sa problemom, to kukanje nikom neće pomoći. Ne znači da ako se smejemo, da ne nosimo tuge u životu", rekla je Zorana.

Pavićeva je otkrila kako je provela godinu dana pandemije korona virusa.

"Mora čovek da ima ventil, meni je muzika. Nije samo izvor prihoda, kao što je glumcima. Nedostaje bavljenje svojim poslom. Ja se okupljam sa društvom i pevamo, a komšije šalju muzičke želje. Nosimo maske, ako nas sluša Krizni štab. Čovek mora da nađe ventil koji nikog ne ugrožava. Meni je hejtera žao jer su nesrećni. Ja sam se zahvalila ljudima koji su zaslužni za moj izgled, a komentar je bio: 'Prozgodnila si se, kad umreš bićeš zgodan leš', to je stvarno strašno. Ti ljudi nemaju prijatelje, ako im smeta što sam nasmejana, samo umem da nosim svoj problem, možda bi pobegao iz moje kože da ih znaš. Moramo imati ventile koje nikog ne ugrožavaju, ljudi mi prete smrću, to su sve novootvoreni profili koji imaju nula pratilaca, prate me ludaci, baš sam počastvovana (smeh). Samo da bi se nešto ružno napisalo, ne samo da sam 'ružna', nego me sahranjuju na mreža. To je ozbiljan problem, Apelujem - da ja sutra umrem, neće umreti vaše nezadovoljstvo", kaže Pavićeva.

"Presrećna sam, ali sam izmaletretirala svoj organizam. Ja sam prebombala koronu, a da nisam ni znala da sam je imala. Prvi put ovo pričam, pred put na Kosovo, provela sam šest, sedam dana u krevetu. Ostalo mi je čulo mirisa i ukusa, ali sam imala bolove u kostima. Prijatelji su mi donosili vitamine, mandarine, ja sam mislila da mi je pao imunitet. Koristila sam rigorozne metode, ali me brat naterao da uradim rezultate na koronu. Negativna sam sada, a prebombala sam koronu i da nisam znala. Taj pad imuniteta je uticao da budem u krevetu. Imam posledice kada je zdravlje u pitanju, ali je sve rešivo, neka ja izgledam ovako kako izgledam", zaključila je Zorana.

