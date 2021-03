PEVAČICA DOBILA PRVO DETE U 5. DECENIJI, A SAD OBJAVILA SLIKU IZ PORODILIŠTA! Maja Šuput raznežila sve prvom fotografijom sina!

Pevačica Maja Šuput porodila se pre dva dana, a sada je na svom Instagramu podelila i prvu fotografiju bebe.

Ona je pokazala kako je sin drži za prst, te je ovom objavom raznežila svoje fanove.

"Ovaj mali stisak njegove ruke od prve sekunde je najčarobniji trenutak koji ću pamtiti i čuvati do zauvek. Moja najveća ljubav, moj život, moje sve", napisala je Maja, dok su se ispod slike nizale brojne čestitke.

Inače, Maji je ovo prvo dete, a tokom trudnoće izjavila je da više neće rađati, s obzirom da je zgazila u petu deceniju.

- Veseli me to. Pa to mi je sad prvi put. Vrlo verovatno, s obzirom na moje godine, i poslednji pa neka se dete veseli - poručila je Maja nedavno.

