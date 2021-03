REDITELJ JE REKAO DA SAM JA SKOT KOJI JE MENJAO SCENARIO, A NE KIJA KOCKAR: Eva Ras osula paljbu po rijaliti zvezdi i studentima!

Glumica Eva Ras bila je gošća u današnjem izdanju emisije "Puls Srbije" na Kurir televiziji i tom prilikom govorila je o sukobu sa Kristinom Kijom Kockar koji datira od snimanja studentskog filma "Ludnica subotnje večeri" reditelja Gorana Nikolića.

foto: Kurir

- Nemam ništa protiv nje, ja sam 62 godine glumica, igrla sam sa natuščicima, to su divne ljudi. Studentski film nije niža vrsta, iza njih stoji FDU, ja sam gostovala na televiziji kao modni kritičar i dobijam sliku Kije Kockar, rekla sam da sam igrala na filmu sa njom, pa sam igrala i na drugom gde sam saznala da je na prethodnom snimanju nastao haos gde je došla Kija da igra sebe i menjala je scenario. Smatrala sam da je to važno da se zna, da nepismena osoba za filmsku kulturu i da menja scenario. Istina je uvek žešća, kad je ta emisija izašla, na to se odazvao reditelj koji me je namazao g*vnima, kao da sam nula na ovom svetu. To se uvek desi kad ispričate istinu, kad dignete kamen ispod su neke bube - govorila je glumica.

- Nisam znala da me reditelj ne ceni i da sam ja nula. On je izjavio da Kija nije menjala scenario nego da sam ja skot koji je menjala. Ja sam to snimanje napustila, ja nisam toliko neodgovorna, i bez toga se film mogao završiti. Ja sam starica, za mene nije bilo prevoza sa snimanja, statista me je vozio kući. Reditelj je opčinjen malim vrednostima koje mogu zasijati za 15 minuta. Ja sam radosna jer je to 136. studentski film za 62 godine karijere, nikad se nije desilo da me reditelj u proizvodnji ispljuje i obezvredi, a da se FDU nije oglasio. Svi znamo da sam ja zvezda tog filma.

foto: Kurir

- Ja sam isto rijaltii zvezda, nisam pobedila kao ona. Ja nisam želela da pobedim, mene zanima zašto naši intelektualci grakću protiv rijalitija, ja sam zato ušla. Nema zemlje gde nema rijalitija, kod nas je sve poremećeno. Moja literatura govori o tome, u mojoj knjizi "Srbijo, ljubavi moja" gde sam govorila protiv Titove Jugoslavije. To je sve posledica tog perioda, došli su nepismeni partizani da vode državu. To se i završilo bratoubilačkim ratovima, to je prestalo, ali region se trese od toga, sve je to rezultat "Titovog bratstva i jedinstva". Ja sam tu ubacila i komentare mojih kolumne, tamo piše da su hteli da me razapnu na Terazijama, jer nisam volela Tita - zaključila je Eva u Pulsu Srbije.

foto: Kurir

