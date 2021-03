LUKAS PROGOVORIO O TVRDNJAMA ŠTAJNFELDOVE DA JE SILOVANA: Čovek evidentno nije KRIV! Lečića poznajem, mislim da je nameštaljka

Aca Lukas progovorio je o slučaju koji potresa javnost u vezi slučaja Danijele Štajnfeld i Branislava Lečića.

Budući da poznaje glumca Branislava Lečića, progovorio je o optužbama koje je glumica Danijela Štajnfeld iznela na njegov račun, da ju je silovao 2012. godine.

"Uvek imam svoj stav. Branislava Lečića poznajem, jedan je od naših najboljih glumaca i ne slažemo se nikako u političkim stavovima. Mislim da ovo veze s mozgom nema, mislim da je klasična nameštaljka, on ima punu podršku od mene. Naravno da je nasilje grozno i treba da bude najgora kazna za tako nešto, ali da se neko posle 9 godina seti da je silovan... To je van svake pameti. Pusti me tih priča ''trauma'', a pričaš 70 minuta sa silovateljem opuštenim glasom i onda kažeš ''Nisi me ispoštovao'', u čemu? U silovanju ili milovanju? Ne razumem. Čovek evidentno nije kriv", istakao je Lukas u emisiji "Premijera - Vikend Specijal".

Podsetimo, Štajnfeldova je prošle godine objavila dokumentarni film "Zaleči me", u kome je ispričala da ju je "jedan filmski moćnik iz Srbije" silovao. Glumica tada nije htela da otkrije o kome je reč, a dala je i izjavu u Višem javnom tužilaštvu. Međutim, ona se u martu ove godine vratila iz Njujorka i ispričala da je reč o Branislavu Lečiću. Zbog tih navoda glumac je u okviru predistražnog postupka dobio poziv da se prekjuče javi u policiju i on je u Trećem odeljenju beogradske policije dao izjavu u svojstvu građanina.

Navodno, glumac je zatražio i da njegova koleginica bude poligrafski testirana.

