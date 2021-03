IZNENAĐENA SAM ŠTO POPOVIĆ NIJE VRATIO VANJU, PRAVE RIJALITI! Nada Topčagić oplela po ŽIRIJU ZG zbog diskvalifikacije Kneževićeve

Mlada pevaćica Vanja Knežević nedavno je diskvalifikovana iz muzičkog takmičenja "Zvezde Granda" što je izazvalo veliku pažnju u javnosti.

O razlozima zbog kojih je izbačena iz takmičenja ne prestaje da se priča i komentariše, a sada se tim povodom oglasila i pevačica Nada Topčagić.

foto: Printscreen/Zvezde Granda

– Tu kolege pevači sebe reklamiraju. To više nema veze ni sa čim. Oni tu sebi daju prioritet u svemu, da nisu u žiriju, pa šta bi radili, preživljavali bi kao i svi mi koji sada preživljavamo. Ne bi postojali, borili bi se sa koronom i životom kao i mi ostali – kaže Nada.

Topčagićka je istakla da je iznenadila informacija da je Vanja diskvalifikovana i tada nam je priznala da je polagala velike nade da će Saša Popović uspeti da vrati kandidatkinju u takmičenje.

foto: Pritnscreen

– Ja sam mislila da je tu devojku Saša vratio i da je sve prošlo. Trebalo je da ostane tu u takmičenju. Saša me je iznenadio što nije vratio devojku. On je uvek bio spona između mirenja i profesionalizma. Kad tu ništa nije uradio, iznenađena sam. Čim on više ne rukovodi Grandom, sve je to prošlost. Ovde se pravi šou za sebe, mislim da je sve to dogovor. To više narodu nije interesantno, sve je prevaziđeno - smatra pevačica i dodaje:

– Oni prave rijaliti između sebe, da bi sebe isforsirali. Gde bi bili oni? Nigde! Šta bi radili? Ništa! Ja ne pratim toliko to takmičenje, ja vodim potpuno neki drugi život, ne gledam te nameštaljke, treba da povadimo oči da bismo bili gledani.

foto: Pritnscreen/RTS

Kurir.rs/I.B/24sedam

BONUS VIDEO:

00:23 NATAŠA BEKVALAC OBJAVILA VIDEO SA I BEZ ŠMINKE! Pevačica pokazala pravo lice, evo kolika je RAZLIKA!

Kurir