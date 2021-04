RASCEPANE USNE PUNE ŠAVOVA! Nekadašnja ZVEZDA GRANDA jedva govori posle operacije, loša intervencija joj došla glave: Ovo je haos!

Nekadašnja učesnica "Zvezda Granda" Sanja Stojanović išla je na operaciju, kako bi iz usana izvadila biopolimer koji joj je stavljen prilikom prethodne, loše urađene intervencije.

foto: Printskrin/Jutjub

Sanja je pokazala kako joj usne sada izgledaju, a na snimku koji je podelila vidi se da su pune šavova.

foto: Printscreen TikTok

Pevačica jedva govori, ali je uspela da se jednom rečenicom obrati pratiocima koje je zanimalo kako protiče operacija.

foto: Printscreen TikTok

- Danas sam se operisala, otok je veliki, za par dana će to biti super, ali je haos. Ja se nadam da će to biti to - rekla je Sanja.

foto: Printskrin/Jutjub

