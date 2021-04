TOZOVCA JE HARMONIKA OTHRANILA: Sa deset godina je počeo da svira, bio je loš đak, a zbog Jeremije je završio u egzilu u Nemačkoj

Predrag Živković Tozovac rođen je 22. januara 1936. u Kraljevu. Otac Toza je u to vreme bio čuveni harmonikaš i držao je kafanu u Mataruškoj Banji, gde je pevač kao dečak provodio vreme slušajući stare narodne pesme.

Njegovog oca su Nemci streljali 1941. godine sa još hiljadama Kraljevčana, a on je ostao sam s majkom i bakom. Kako mu je od tate ostala harmonika, počeo je da svira i tako zarađuje za hleb sa samo deset godina. Pored harmonike, naučio je da svira bubnjeve i trubu.

Po završetku osnovne škole upisao je kraljevačku gimnaziju. Ipak, mnogo više od škole zanimali su ga golubovi. Jednog dana razredna je došla kod njegove majke Budimke na posao i rekla joj da je Predrag ubedljivo najgori đak u odeljenju. Budimku je to pogodilo, a videvši je kako plače, on je podelio svoje golubove prijateljima i posvetio se učenju kako bi položio maturu.

Nakon toga dolazi u Beograd da studira ekonomiju, ali je muzika bila jača od želje za sticanjem diplome, pa je počeo da nastupa sa raznim orkestrima. Prve singlove snimio je 1965. - "Olistala šuma", "Oči su ti tugom prelivene", "Kad povedem kolo moje", "Jesen stigla i u naša sela", od tada do danas snimio je preko 20 albuma i 30 singlova.

Popularnost stiče pločom "Ispod lipe, kraj potoka". Iste godine snima četiri singla u duetu sa Silvanom Armenulić. Tokom karijere snimio je duete sa svojim prijateljima i kolegama Lepom Lukić, Miroslavom Ilićem, Predragom Cunetom Gojkovićem, Mirom Vasiljević...

Vrhunac slave dolazi 1971, kada pobeđuje na Pesmi leta s kompozicijom "Mirjana". Sledeće godine opet pobeđuje s pesmom "Oči jedne žene" i potvrđuje svoj status.

U oktobru 2012. godine dobio je diplomu zaslužnog građanina grada Kraljeva. Iste godine, 28. oktobra, održao je poslednji solistički koncert u Sava centru. Druženje s publikom bilo je za pamćenje, a Tozovac je pevao puna tri sata. Nastupao je na brojnim festivalima, poput Beogradskog sabora, Pesme leta, Hit parade i drugih, gde je osvajao prestižne nagrade.

Povodom 60 godina Radio-televizije Srbije uručena mu je nagrada Zlatni mikrofon za doprinos muzici i uspešnu karijeru. Poslednji studijski album Tozovac je objavio 2002. godine pod nazivom "Žena neverna". Većinu pesama napisao je sam, dok je na tekstovima sarađivao sa Brankom Kamenkovićem. Na tom albumu našle su se i Tozovčeve interpretacije narodnih pesama "Opa, nina, nina, naj", "Da zna zora" i "Beograde, lele, lele!"

Izlet u glumu I bog stvori kafansku pevačicu Pored muzike, Tozovac se oprobao i kao glumac. Pojavio se u nekoliko filmova i serija kao što su "Naše priredbe", "Vrti se, vrti vreteno", "Veselo veče - 20 godina", "Život je lep", "Dvosobna kafana", "Momčine", "Dopisani", "Prva srpska železnica", "Folk parada", "Balkan ekspres 2". Ipak, najveću ulogu imao je u filmu "I bog stvori kafansku pevačicu" 1972. godine, gde se pojavljuje s Verom Čukić i legendarnim Velimirom Batom Živojinovićem.

Ljubav sa Mimom Najlepše je volim 40 godina Tozovac je u mladosti važio za velikog zavodnika i boema, ali nikada nije pričao o svojim ženama. Jedina partnerka o kojoj je javno govorio jeste Emilija, odnosno Mima, kojom se nedavno oženio. foto: Damir Dervišagić - Bio sam oženjen kao mlad čovek, sa 20 godina. Brak tada nije uspeo. Živim s Emilijom, koju najlepše volim 40 godina. Imao sam jednostavno želju da krunišem jedno zajedničko vreme života u ljubav. To je jedini razlog. Bilo je veselo. Veoma emotivno za mene, radovao sam se tome. Ali ova drugarica korona nije nikome prijatelj, ni nama. Zato smo to uradili najinitmnije, u stanu. Došao je matičar, zajedno sa kumovima, i to je to. Ljubav je u pitanju - rekao je nedavno pevač i otkrio da se u Mimu zaljubio na prvi pogled.

Potomci Dva vanbračna sina, jedan unuk Tozovac je pre nekoliko godina u intervjuu za Kurir prvi put spomenuo svoje sinove. foto: Damir Dervišagić - Imam dva vanbračna sina, ali to nije za novine. To je moja privatna stvar. Neka su oni živi i zdravi, ali moji sinovi su stvoreni slučajno. Jedan živi u Americi i on već ima sina Marka. Kamo sreće da imam sad sto Srba kojima sam otac. Bio bih najsrećniji čovek na svetu!

Susret s Maršalom Svirao sam, a Tito je igrao kolo Jednom prilikom Tozovac je za medije ispričao kako je izgledao njegov susret sa Josipom Brozom Titom. - Bio je to događaj u Topoli. Gazda je tada bio Draža Marković, čiji me je sekretar pozvao. Ja mu kažem: "Neću da idem sam sa harmonkom, ipak je to visoko društvo." Neka pođu i sestre Runjajić, onda to već deluje dobro, grupa smo. Toliko su se oraspoložili da je Tito ustao, sve ih je digao i poveo kolo. Stavio je ruku na leđa, kako to radi kolovođa, i u korak je odigrao kolo. To je za mene nezaboravno, objavile su tada novine da je veselo društvo ustalo i zaigralo kolo - ispričao je on. Iste večeri, dok su se sestre odmarale, Tozovac je svirao. Tito ga je zamolio da odsvira rusku romansu. - Užasno teška pesma. To mora izuzetno pismen pevač da peva, da pogodi svaki ton. Ja kažem: "Druže predsedniče, mogu da sviram tu pesmu, ja ne znam reči." Tito je mahnuo rukom i rekao: "Ne mari ništa, ja ću pevati." On je pevao kao najbolji pevač. U ton je otpevao tu pesmu - prisetio se Tozovac.

Problemi s komunistima Smatrali me izdajnikom, oduzeli mi pasoš Pre 49 godina Tozovac je snimio pesmu "Jeremija". Ploča je od prvog dana bila zabranjena za emitovanje, a on je morao da pobegne u egzil i spase živu glavu. Nejasno je kako se potkrala takva greška strogim komunističkim komisijama, čija je dužnost bila da pregledaju i preslušaju svaki materijal pre nego što se pojavi u javnosti. Ništa nije smelo da naruši mir i blagostanje radnog naroda, a posebno ne tadašnjeg predsednika Jugoslavije Josipa Broza Tita. - Nikada "Jeremija" zvanično nije bio zabranjen. Moja prijateljica Rada Trifunović, urednica na Radio Beogradu, jednom prilikom stavila je "Jeremiju" kao predlog za hit meseca, i to među zabavnom muzikom. Kad su počeli da stižu glasovi samo za nju, uplašila se i skinula tu pesmu, pa je stavila "Mirjanu". E onda je to neko primetio i tako je krenula priča: "Tozovca zabranio Tito jer je srbovao". Gluposti, ja ne verujem da je to ikada došlo do Tita, ali dobro - rekao je Tozovac, a onda objasnio zašto su mu zabranili da napušta Jugoslaviju. - Pasoš su mi oduzeli za vreme Tita zato što sam pevao našim ljudima u inostranstvu, to se tada smatralo kao izdaja. Odnosno, tako su smatrali pojedinci u državnom aparatu. I mnogim mojim kolegama koji su išli preko oduzimali su pasoš. Često su me pozivali na saslušanja. Ali i to je prošlo, pasoš su mi vratili Draža Marković i Branko Pešić. foto: Damir Dervišagić

Korona Psihički sam loše, jedva izdržavam u bolnici Pre više od mesec dana Tozovac je završio u bolnici zbog korone. On je tada za medije rekao kako se oseća i da želi da ga puste da umre kod svoje kuće. - Stanje posle primanja kineske vakcine mi se stabilizovalo, ali sam sada psihički baš loše. Nisam dobro i verujte mi da jedva izdržavam u bolnici. Niko ne može da mi dođe u posetu jer je ovo kovid bolnica, a sa mojom Mimom se čujem samo preko telefona i njoj se jadam. Ne znam kako ona podnosi to što smo odvojeni, trudi se da me ne sekira dok razgovaramo. Užasan je osećaj kad po ceo dan slušate samo kako aparati za kiseonik pište! To ni mladi ljudi ne bi podneli, negativno utiče na psihu. Po ceo dan samo ležim i ćutim, ali to me niko ne pita. Razmišljao sam da zamolim lekare da me puste kući da dostojanstveno umrem, ali to nije moguće. Niti ja mogu na svoju ruku da izađem, niti je moguće da bilo ko dođe da me vidi - požalio se pevač. foto: Ana Paunković, Zorana Jevtić

Operacija karotide Ne mogu više da pevam Legendi narodne muzike pre dve godine operisali su karotidu, a ubrzo nakon intervencije izjavio je da više neće moći da peva. - Nažalost, lekari su mi prilikom operacije upropastili glasne žice. U početku sam imao problem s govorom, ali mi se, srećom, on povratio. Sada normalno pričam, ali ne mogu da pevam. Sada mogu samo da pevušim. Predložili su mi intervenciju na glasnicama, ali sam skeptičan. Nadam se da će se s vremenom same oporaviti. Da sam mlađi nekoliko decenija, verovatno bih patio što ne mogu da pevam, jer je muzika moj život - rekao je tada. foto: Damir Dervišagić

Cune Gojković Na malim ekranima prvi put se pojavio 1968. godine u mini-seriji "Naše priredbe", koja je emitovana na Televiziji Beograd. Uloge su tumačili Slobodan Aligrudić, Ljubomir Ćipranić, Olivera Marković i drugi, a kao specijalni gosti pojavljivali su se Tozovac i Cune Gojković. Zajedno su vodili i "Folk paradu", kao i "Grand paradu". foto: Damir Dervišagić, Dragana Udovičić

