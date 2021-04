MIRJANA ANTONOVIĆ SPREMNA ZA SUĐENJE SA ILIĆEM: Miroslav je slabić, ne sme da sretne mene i sina ni na sudu!

Mirjana Antonović pre dva dana stigla je u Beograd zajedno sa sinom Devinom kako bi prisustvovala ročištu zakazanom za 8. april u Palati pravde koje imaju sa Miroslavom Ilićem.

Neposredno pred susret sa pevačem i njegovim advokatima, ova hrabra žena govorila je za Kurir i otkrila šta dalje očekuje, kako od sudstva, tako i od muškarca koji ne želi da prizna njihovog sina.

Najpre da vas pitam kako ste putovali s obzirom na pandemiju? Da li je bilo nekih problema?

- Put nam je bio veoma rigirozan. Već dva puta smo otkazivali dolazak zbog problema oko testova povezano sa koronom. Niko na šalterima nije bio siguran kakvi dokumenti su u stvari potrebni. Bilo je dosta naporno i komikovano putovanje. Ipak smo morali doći.

Kako je vaš sin Devin? Koliko mu teško pada cela ta situacija sa Miroslavom, ocem koji ga ne priznaje?

- Devin je moj heroj. Kao što znate, on se ovih godina nije samo borio sa Miroslavom, već i sa stvaranjem svoje karijere. Hvala Bogu, sa karijerom je vrlo uspešan i sad još da završi ovo sa Miroslavom, pa će biti spokojan. Njemu ne prija pažnja javnosti, ali bez obzira koliko teško bilo i koliko puta je želeo da odustane, sad mora da istraje. Ne toliko zbog sebe, već u ime svih samohranih majki i nedužne dece koja se nalaze u sličnim situacijama. Svakodnevno mu šalju poruke i mole ga da se ne preda.

Šta se dešava sa DNK analizom? Ako Miroslav i dalje odbija testranje, moze li zakon da ga natera da uradi to?

- Devin i Miroslav su primili sudski nalog da prilože svoj DNK. Devin je to odmah priložio, a Miroslav je odbio i pravi se lud. Može mu se pošto ovde još uvek vlada taj arhaički zakon iz mračnog doba koji podržava takve neodgovorne ličnosti. O izmeni tog zakona uopšte ne bi trebalo da bude bilo kakve diskusije, već odmah treba i mora da se izmeni. On udara direktno po ćeliji familije i uništava celokupnu naciju. Sad mora i sudstvo da se maltretira oko skupljanja raznih dokaza da bi došli do odluke. To košta sve nas, a i sve vas, vremenski i novčano. Ja do juče nisam znala da taj ceh plaća srpski narod, a ne krivac. Šokirala sam se, pošto u Americi taj koji izgubi slučaj plaća sve troškove.

Šta ćete mu reći ukoliko ga sretnete sutra na sudu?

- Ja i Devin bismo imali dosta toga da ga pitamo. Prvo bitno, šta mu je sve ovo trebalo kad je imao priliku da sve obavi u roku od pola sata jednim razgovorom sa Devinom.

Šta će biti ako se ne pojavu na sudu? Koja je dalja procedura?

Miroslav je slabić tako da ja sumnjam da će imati smelosti da se pojavi pred sinom i da ga pogleda u oči. Po ovom zakonu posto je odbio DNK, on se više ne mora pojaviti. Sudstvo moze doći do odluke i bez njega. Sad nam je ostalo da idemo dalje sa svedocima, među kojima je naša draga Brena, a i moja sestra Jelica, koje su moji heroji na ženskoj strani.

Dakle i dalje ste u kontaktu sa Lepom Brenom i podržava Vas.

- Brena je ćutala i trpela Miroslava godinama kako je non stop pljuvao po njoj, a znao je da ona štiti njegovo dete. Ovo je sad već postao viši cilj u izmenjivanju ovog zastarelog zakona koji ugrožava naše majke, naše sestre, i što je najbitnije, našu decu.

