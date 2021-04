HASAN DUDIĆ IZAŠAO IZ BOLNICE, PA OTKRIO ZA KURIR: Zahvaljujući lekarima sam izbegao respirator!

Nakon 11 dana provedenih u bolnici usled pogoršanog zdravstvenog stanja zbog korona virusa, Hasan Dudić konačno se oporavio i stigao kući. Pevač nam je otkrio da mu je stanje bilo kritično i da je jedva pobedio kovid-19 i to zahvaljujući lekarima koji su dali sve od sebe da ga spasu.

foto: Nemanja Nikolić

Dudić je početkom aprila primljen u KBC Zvezdara sa obostranom upalom pluća i kako kaže, jedva se izvukao. Sada mora da miruje i pije lekove, a kako bi se oporavio treba minimum mesec dana da odmara.

foto: Nemanja Nikolić

- Pre dva dana sam izašao iz bolnice. Trebalo je da ostanem još nekoliko dana, ali sam se osećao bolje i smatrao sam da lečenje mogu da nastavim kući, a doktori su se složili. Naravno, moram da mirujem, to je bio uslov da me puste. Nije mi bilo dobro, nisam mogao da dišem, ne znam kako sam se izvukao. Kada su odlučili da me zadrže u bolnici, stanje nije bilo nimalo naivno. Doktori su se uplašili jer sam imao obostranu upalu pluća, otežano sam disao, odmah su me stavili na kiseonik. Srećom, nije došlo do respiratora, za to mogu da zahvalim lekarima koji se bore za svakog pacijenta - rekao je Hasan za Kurir i dodao:

foto: Nemanja Nikolić

- Sada sam mnogo bolje, iako sam i dalje rovit. Moram da mirujem, ne izlazim iz kuće narednih mesec dana. Moja Nataša i sin Miki mi stalno dolaze, donose šta mi je potrebno, mada nemam kontakt ni sa njima. Oni su se testirali i negativni su, ja nisam više zarazan, ali za svaki slučaj se pazimo. Dobio sam neke lekove da pijem, vitamine, voće, da pazim na ishranu i kažu da ću se oporaviti za mesec dana - kaže Hasan.

Pevač nam je otkrio i da su ga mnoge kolege zvale i pružile mu podršku.

foto: Dragana Udovičić

- Zovu ljudi, nemam reči kakve su mi kolege, familija, prijatelji. Zvali su me Marinko Rokvić, Mitar Mirić, Vera Matović, Jellena, Radiša Urošević, Mina Kostić, Čeda Čvorak, da ne zaboravim nekog. Zlata Petrović me je zvala isto, jako mi je drago. Moram još jednom da se zahvalim lekarima iz KBC Zvezdara, stvarno su dali sve od sebe. Drago mi je što sam izašao - kaže on i dodaje da mu je teško palo što ne može da obilazi grob Šabana Šaulića.

- Teško mi pada to jer sam navikao da idem svake nedelje. Sad moram da mirujem, ali čim budem bolje, nastaviću da idem - završava Hasan.

foto: Damir Dervišagić, Nemanja Nikolić

Kurir.rs/ J. Stuparušić/ Foto: Ana Paunković

