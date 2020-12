HASAN DUDIĆ VIDOVIT! Predvideo Titovu smrt i zemljotres u Crnoj Gori (KURIR TELEVIZIJA)

Nakon što je doživeo kliničku smrt pre više od četiri decenije, pevač Hasan Dudić postao je, ni manje ni više nego - vidovit!

Moć da predviđa događaje, da vidi svoje bližnje koji su preminuli, ali i da pogađa nečije vreme smrti, sve to mu nije strano posle tog 24. novembra 1978. godine. "Tad sam video onaj svet, strinu i neku decu, rekli su mi da nisam ja za to mesto. A od penicilinskog šoka dvojica momaka su preminula deset dana pre mene. Imao sam 19. godina i jedino sam se molio da doživim još pet godina", ispričao je on neverovatnu priču.

Posle toga, kako je obelodanio, predvideo je smrt Josipa Broza Tita, zemljotres u Crnoj Gori, pa i teškoće u ovoj 2020. godini.

(Kurir.rs)

Kurir