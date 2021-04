EVA RAS KAŽE DA SAM SE UGOJILA 20 KG I U PRAVU JE! NADA TOPČAGIĆ REŠILA DA OSLABI: Ne smem da se zgadim ljudima!

Nada Topčagić se žali da je za njenu novu figuru zaslužna korona jer se zbog pandemije slabo kreće, ali priznaje i da često jede poslastice koje sama spremi.

Pevačica kaže da se izolovala na Taru kako bi se sačuvala od opakog virusa, ali da ju je to koštalo vitke figure.

foto: ATA Images

- Skoro sam se čula s prijateljem koji je ujedno dobar i sa Evom Ras. Ona me je pred njim iskritikovala i poručila mi: "Kakva Nada, je li ona normalna? Žašto se toliko ugojila, ona je prirodno lepa žena. Nada ima 20 kilograma više i mora pod hitno da oslabi kako bi svoju liniju dovela do perfekcije". I mogu vam reći da je Eva zaista u pravu. Kad god vidite da me nema dugo po raznim emisijama, to znači da sam se ugojila i da planiram da oslabim. Svaki put u medijima moram da izgledam drugačije i sveže kako se ne bih zgadila ljudima - poručuje Nada i dodaje:

- Jedem sve domaće, ono što napravim sama. Zimnica, razne paprike, ajvari, slatko, zapravo ono što deca i Zlatko vole. Dogodi mi se da nabacim koji kilogram viška, jer smo svi gurmani. Usporilo me je i sve ovo oko virusa korona, slabije se krećem i zbog toga imam višak. Međutim kada izađem na scenu i moj stilista i dobar prijatelj me sredi, kod mene se ne vidi nijedna mana. Odećom sve prikrijem i ponovo budem nova Nadica.

foto: Sonja Spasić

Kurir.rs/Blic

