ROKERI ZABRANILI DA IM SE PESME IZVODE U ZVEZDAMA GRANDA BEZ EKSTRA NADOKNADE! ĐORĐE DAVID: To je ozbiljan FAUL i AUTOGOL!

Pojedini rokenrol pevači i grupe zabranili su da se njihove numere izvode u popularnom takmičenju "Zvezde Granda" bez posebne finansijske nadoknade, saznaje Kurir iz izvora bliskih produkciji.

Naime, i pored toga što im preko SOKOJ-a, sleduje određeno primanje na osnovu autorskih prava, pojedini rokeri su ucenili "Grand produkciju" i od njenih čelnika zahtevali dodatnu sumu novca, kako bi takmičari mogli da pevaju njihove pesme. Tako su neke od numera, koje su već izvedene u prethodnim sezonama takmičenja, njihovom inicijativom skinute sa Jutjub kanala takmičenja, a "Grand", koji je bio suočen sa tužbama, morao je da im plati i određenu odštetu.

Da su ove informacije tačne, za Kurir je potvrdio i roker Đorđe David, jedan od članova žirija popularnog takmičenja.

- Jako mi je žao što neki ljudi imaju varijantu, da ne kapiraju trenutak u kome se rok muzika trenutno nalazi. Autorstvo je nešto što ne može niko da ti uzme, to je "nepokretna imovina". Prema tome, autor ima pravo da sa svojim delom radi šta hoće i kako hoće. Ali mi je jako teško, kad vidim neke ljude iz rokenrol muzike, konkretno - kada je takmičenje za "Zvezde Granda" u pitanju, da traže finansijsku nadoknadu za to. Oni su vrlo svesni toga, da je rokenrol muzika, kada su mediji u pitanju - u zapećku. Ja iz pijeteta prema tim ljudima, neću ih imenovati, ali smatram da "Grand" svaku numeru, koja se u takmičenju izvodi i prijavi. Dakle, sve ono što su tantijemi, kada su u pitanju tekst, aranžman i kompozicija, ljudi koji su to uradili, preko SOKOJ-a definitivno dobijaju, ali tražiti ekstra lovu u ovom trenutku u kome se rok muzika nalazi na Balkanu, mislim da je autogol i to ozbiljan - navodi David.

- Sad imamo te neke penale od strane "Granda", koji moraju da se plate retroaktivno. To je faul za rokenrol muziku i gašenje njihovog autorstva i dela, na način koji nije okej, jer ta dela treba da žive i da tresu, tek sada, u ovim uslovima u kojima se rok nalazi. Jako sam tužan zbog svega toga, ali idemo dalje, ja ću pokušati da se izborim za tu vrstu priče - ispričao je roker.

Đorđu su se ipak, javile neke kolege rokeri, kojima je imponovalo da im se pesme pevaju u takmičenju, bez ikakve dodatne nadoknade.

- Ja sam okrenuo ljude iz "Ju Grupe" - Žiku i Dragog Jelića, obavestio ih kakve su se stvari desile i pojavile, i oni su odmah, sa zadovoljstvom dopustili da svi kandidati mogu da izvode njihove pesme u takmičenju - završio je David.

