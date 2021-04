MAJKU SU JOJ UBILI ALBANCI, IZGUBILA JE BRATA BLIZANCA! Mira Kosovka progovorila o tragedijama koje su joj OBELEŽILE ŽIVOT!

Osamdesetih godina Mira Kosovka, bila je jedna od najvećih zvezda Jugoslavije. Svojim glasom je plenila, a onda joj se desila tragedija.

Davne 1999. godine albanski ekstremisti su joj ubili majku, nakon čega je otišla je u Australiju. Zbog finansijskih problema koji su zadesili nju i članove njene porodice morala je da peva za male pare.

foto: Printskrin

Ona je bila gost kod Sanje Marinkovbić, a tom priliko je ispričala kako je sve to prebrodila.

"Jao, to su jako tužne priče i ne volim mnogo da pričam o tome, ali naučila sam da živim sa time. I majka i brat i sin su nestali pod sticajem raznih groznih okolnosti, ne verujem da inače fenomenom nazivaju kako sam sve to prebrodila i da ostanem čovek prvenstveno, da volim ljude, da nisam pala... Nisam osoba koja se opterećuje onim "Jao, teško mi je, ja ne mogu", ja sam osoba koja se zaključa u kuću i ćuti i izbolujem svoju bol, ali kad izađem na ulicu nikada nećeš primeti da mi išta fali, takva sam osoba, nikad me nećeš videti tužnu, srozanu, jadnu, to je moja bol i nikoga ne želim da optrećujem time, jer ja nisam jedina osoba koja je doživela puno tragedija", ispričala je Mira u emisiji "Magazin In".

foto: Printscreen/Magazin In

Kurir.rs/M.M.

BONUS VIDEO:

00:47 NADAM SE DA ĆE USKORO BITI BIVŠI MUŽ! IVANA ALEKSIĆ SE UKLJUČILA LAJV SA TOMOVIĆEM: Otkrili su sve detalje njihovog ODNOSA! (FOTO)