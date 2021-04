SVI SU BRUJALI O NJIHOVOM RASKIDU! Tamara Đurić otvoreno o odnosu sa bivšim VERENIKOM sa kojim ima ćerku: Evo da li su se POMIRILI

Krajem prošlog meseca glavna vest bila je da je medijska ličnost Tamara Đurić raskinula veridbu sa svojim izabranikom Nikolom, sa kojim je u januaru ove godine dobila ćerkicu. Mnoge je njihov raskid iznenadio jer se znalo da su planirali i svadbu još prošle godine, koju su morali da pomere zbog pandemije.

Tamara nije previše isticala svog verenika u javnosti, a kada su raskinuli, ona je istakla da su među njima postojale razlike koje nisu mogli da premoste.

foto: ATA images

- To se odlagalo. Uvek sam ga hvalila, i sad ne mogu da kažem ništa ružno o njemu. Nije on ništa puno pogrešio, ali sve se skupljalo, pa zajednički život… Nemamo ista interesovanja, nešto je smetalo njemu, nešto meni. On je jako druželjubiv, voli da izlazi, ja sam se malo povukla. Ja sam godinama napolju i i meni je sve to već dosadilo, a njemu nije. Tu smo se malo hoškali. Nisam žena koju bilo ko može da maltretira. Nikad nismo imali tih problema, Nikola je dobar momak. Ja više nisam s njim, i odmah hoću da se to zna. Muškarci misle da kad se žena porodi i postane majke, da je i njima majka. On je tu malo pogrešio, pošto ja nisam njemu majka i ne želim da budem. Neka on ide kod svoje majke, ja kod svoje i dobro je - rekla je tada Tamara pred kamerama emisije "Premijera".

Međutim, jedan detalj privukao je pažnju i naveo mnoge da pomisle da su njih dvoje ponovo zajedno. Naime, na Tamarinom Instagram nalogu osvanula je fotka njene ćerkice, a kako se može videti, nju je držao upravo Nikola, a ona se oglasila povodom toga:

"Mi smo sada u odličnim odnosima. On je na slici, logično, jer je to i njegovo dete. Mnogo bolje funkcionišemo sada nego ranije. Ali, mi ne živimo zajedno i nismo se pomirili", rekla je kratko Tamara.

Kurir.rs/Pink.rs/M.M.

