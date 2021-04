PRE PEVANJA SE BAVILA TOTALNO DRUGIM POSLOM! Senidah otkrila kako je zarađivala pre nego što se LATILA MIKROFONA!

Pevačica Senidah poslednjih godina osvaja muzičku scenu. Izdavaja se po svom specifičnom vokalu, ali i stajlingu. Pevačica ne krije da joj je bila čast što ima priliku da sarađuje sa Dinom Merlinom.

- Oduvek sam želela da sarađujemo. Dino Merlin je moj muzički idol od detinjstva. Kao mala kad god bih putovala sa mamom i sestrom uvek smo slušale Dinovu muziku. I to je jedno jako emotivno sećanje. On je vrhunski muzičar i pesnik. Magično je sve što on napravi, a pesma „Dođi“ je još magičnija i jako sam ponosna na našu saradnju i čitav proces. – kaže Senida i potom se priseća prvog susreta sa Dinom.

- Neverovatan osećaj. Naš prvi razgovor je zvučao kao da smo stari prijatelji koji se nisu čuli neko vreme. Ubrzo nakon razgovora smo se sreli u Ljubljani i taj susret je bio jako simpatičan. Malo smo se jurili po ulicama, jer je on trebao da dođe do mog studija, a navigacija u kolima ga je vodila na suprotnu stranu. I kad smo se konačno sreli osećaj je i dalje bio kao da se poznajemo celi život - rekla je pevačica, a potom otkrila da je još od malih nogu znala da će se baviti muzikom. Ipak, Senida se bavila i drugim poslovima, nevezanim za ono što radi danas.

- Od detinjstva sam osećala muziku na poseban način i maštala o tome, unutrašnji osećaj mi je govorio da je to to. Kao mlađa sam radila i administrativne poslove u jednoj kancelariji, pa i u banci. Da sam videla sebe u tome - nisam. Tako da hvala Bogu što me je pravi osećaj vodio prema muzici.

Pevačica se prisetila i svog prvog nastupa, ali sa velikom nelagodom.

- Jedan od najgorih nastupa ikada! (smeh). To je bilo na jednom festivalu u Sloveniji, akustičan nastup. Tad još nisam imala moj bend već sam nastupala sa dvojicom gitarista. U početku je sve bilo ok dok u publiku u prvi red nije došla jedna starija devojka koja je počela histerično da viče, vrišti i skače, valjda je željela da privuče pažnju. Onda je došlo obezbeđenje i odvelo je ali se ona bila uporna i ponovo se vratila i bila još glasnija. Nije bila pri sebi, tako da nisam mogla da zamerim, ali svakako nije bilo prijatno. Kad bi mi se to desilo sada, skroz bih drugačije odreagovala.

