SEKA ALEKSIĆ O SVOJOJ NOVOJ PESMI: Namenjena je mom suprugu i zbog toga mi je jako važna, nosi JAKU poruku!

Naša novopečena koleginica i jedna od najboljih pevačica na našim prostorima Seka Aleksić ne peva samo u Majkama i snajkama takmičarima na uvce. Seka kad radi, ona radi na više frontova.

foto: Kurir televizija

Snimila je novu pesmu i za Kurir televiziju otkrila kome je posvećena.

- Neki su rekli da je moja pesma tralala, ali ja tako ne mislim. Ovo je jako važna pesma za mene i namenjena je mom suprugu. Nosi snažnu ljubavnu poruku: "dok si tu niko ne može da mi stane na put". Sara Jo me je spojila sa dečkom koji je radio moju pesmu. Kada sam je pozvala, ona me je odmah spojila sa njim. On mi je odmah rekao da će mi napisati ljubavnu pesmu, jer sam ja ozbiljna, udata žena i majka. Imam kompletan album snimljen. Za ovu pesmu sam se odlučila jer je poletna i za leto. - rekla je pevačica.

foto: Kurir televizija

Kurir.rs

