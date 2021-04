HARISOVA ĆERKA ĐINA U ŽIŽI JAVNOSTI! EVO ŠTA TATA KAŽE: Sve smo se dogovorili, ona je PAMETNA i zna šta sme, a ŠTA NE SME!

Pevač Haris Džinović i njegova supruga Melina Džinović, prethodnih meseci radili su na gradnji svoje kuće iz snova. Džinović je sada otkrio da li su radovi pri kraju i da li će se uskoro preseliti sa porodicom na Senjak.

- Nisam nastupao najmanje oko 400 dana i nedostaje mi publika. Nedostaje mi sve to, putovanja, spremanje, koncerti… Moja porodica i ja smo se čuvali, izolovali. Primili smo vakcine, deca su preležala koronu, tako da mi i dalje, posebno ja, vodimo računa. Stalno sam s maskom, ne krećem se puno – započeo je Haris razgovor, pa zatim priznao koliko pomaže ćerki da izgradi svoj put, budući da je počela da se bavi TikTokom.

- Ja se ne nosim nikako, one se dobro nose. To je njihova stvar - kaže Haris kroz osmeh i nastavlja: Melina i Đina to dobro rade, znaju to da rade, Melina naročito, dete je tek krenulo u to. Voli to da radi… Šta će biti od svega toga… Samo da bude normalno, pristojno, ugodno, lepo i to je to.

Haris je zatim rekao da ne strahuje od toga da će ova društvena mreža negativno uticati na njegovu mezimicu.

- Nemam bojazni oko toga. Ona je dosta savesna devojčica, vodi računa o svemu tome. Davno smo se dogovorili šta treba, šta može, šta ne može, šta se sme, šta ne sme. To je logična uputa roditelja, a hoće li dete poslušati savete svog roditelja, ko to zna, ali, trebalo bi.

Kako je on kao dete bio nestašan, pa čak i izbačen iz škole, Haris je otkrio da li su i njegova deca problematična na tatu.

- Nije niko izbačen iz škole i niko ne beži sa časova. Ali, u to doba je bilo možda malo i popularno bežati, a s druge strane ja sam bežao zato što sam igrao fudbal, pa sam išao na treninge. To je bio jedini razlog. Iz škole sam izbačen jer sam imao 200 neopravdanih časova. Fudbal je moja prva ljubav i bilo mi je jako žao što nisam uspeo kao fudbaler, ali da je trebalo, uspeo bih. Muziku sam tada, gde sam najtalentovaniji, stavio u neki drugi, treći plan, kao i skijanje. Međutim, eto, vremenom se iskristalisalo da je to nešto što znam najbolje da radim, od svih drugih stvari, tako da sam se opredelio za muziku, da ne kažem – morao sam - nasmejao se pevač.

Džinović je zatim otkrio da se radovi na njegovoj novoj vili na Senjaku konačno privode kraju.

- Tu je negde, ja mislim, 97 odsto - rekao je, pa objasnio ima li on pored dve dame u kući pravo glasa kada je u pitanju izbor enterijera.

- Enterijer je gotov, nema tu šta se ko pita, a pitao sam se Boga mi. Kako se neću pitati. Svi oni koji se ne pitaju su pali pod uticaj žene. Ne može žena da bude kapiten tima, pa da vodi sve. Uostalom, ako može, ako je sposobna i ako zna, evo kapitenska traka odmah i, neka vodi i mene i porodicu i sve živo, nemam ništa protiv. Još bih najsrećniji bio - iskren je bio, pa dodao i da planira koncert za predstojeće leto.

