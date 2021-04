MELINA DŽINOVIĆ RETKO PRIČA O PRIVATNOSTI, SAD JE IZNELA DETALJE: Ćerki je ovo branila do sedamnaeste, a vila na Senjaku je GOTOVA

Melina Džinović iznela je detalje iz privatnog života. Modna kreatorka uspešno je podigla ćerku Đinu i sina Kana, ali i razvila modni brend, dok je brak s Harisom Džinovićem jedan od najskladnijih na estradi.

Ljudi koji vas poznaju kažu da izgledate nikad bolje. Šta je razlog?

- Okolnosti su bile takve da sam posle mnogo godina uspela da napravim svakodnevni plan kog ću se držati. Od toga da uđem u normalan ritam spavanja, jer pre nikada nisam mogla da legnem pre pet sati ujutru, bez obzira na to kad treba da ustanem. Volim putovanja i taj adrenalin koja ona nose, od Harijevih koncerata, preko poslovnih putovanja, do porodičnih odmora. Godišnje se skupi da sam više izvan zemlje nego u Srbiji. Sedamnaest godina smo vodili život na traci, prvi put sam u životu videla da mogu da imam trening svaki dan u isto vreme, ručak s prijateljicama, vreme s decom, i tako mogu da nabrajam unedogled. Što se tiče izgleda, mislim da je to samo jedna u nizu stvari kada se moj organizam smirivši se od doze adrenalina odmorio, nemam obaveza, stresa… Očigledno je bila potrebna pauza koja je rezultirala da se osećam bolje i da privučem dobru energiju. Mirniji život očigledno prija.

Vila na Senjaku o kojoj se toliko piše u medijima privodi se kraju. Kada će uslediti useljenje?

- Vila je konačno gotova. Najvažnije je što se mi nismo žurili. Planiramo da se uselimo u narednih mesec dana. Srećna sam da se završila i panika me je popustila, te mogu na miru da se uselim. Sada sve ide natenane. Mislim da ćemo u maju prvi put spavati u našoj novoj kući i ne znam da li mi je drago ili žao što više naša kuća neće biti tema u medijima.

Dugo ste bili protivnik toga da vaša deca imaju društvene mreže. Ali javnost je imala prilike da se upozna s Đinom. Kako ste to podneli?

- Bila sam protivnik toga da deca imaju društvene mreže kada je to za njih zaista bilo prerano. Međutim, Đina je napunila 17, Kan 16 godina. Sada mislim da smo ih dovoljno dugo odgajali i vaspitavali u kom smeru treba da idu. Sada je u redu da imaju mreže. Podnela sam dobro, zato što vidim da je Đina iznenadila kada je reč o tome kako pristupa tom svetu. Pogotovo na TikToku, gde je vesela devojka, bez šminke... Na oca je, nije sramežljiva i nema strah od kamera ili ljudi. Na primer, to je problem koji ja imam ceo život.

S Đininim ulaskom u javni život, saznali smo da ima dečka koji uspešno gradi karijeru u fudbalskim vodama. Da li ste strogi prema ćerki i njenom dečku ili je to preuzeo Haris?

- Haris i ja smo bez problema podržali tu vezu, jer je Andreja Đurić jedan fantastičan momak. Porodično ga veoma volimo, a stvar je u tome da je Haris bio taj koji je dopustio tu ljubavnu priču, a meni je bilo malo šokantno.

