BEŽAO SAM IZ ŠKOLE, 2 PUTA SU ME IZBACILI IZ GIMNAZIJE: Haris Džinović iskreno o školovanju, a sad bi sve drugačije

Pevač Haris Džinović govorio je iskreno o svom odrastanju i priznao da kad bi mogao da vrati vreme, sigurno bi bio bolji đak.

- Ono što sam ja radio to je bio kraj sveta. Bežao sam sa časova, pa su me dva puta izbacili iz gimnazije. Igrao sam fudbal, išao na treninge, dobio 250 neopravdanih, pa išao u večernju školu. Za godinu dana završio sam dva razreda, pa se opet upisao. Roditelji su mi radili u Izvršnom veću pa su mogli preko veze da me vrate u školu - priznao je pevač u emisiji "Šta sam tebi i ko sam sebi".

- Voleo sam da budem i fudbaler, i pevač i svirač i skijaš i gimnastičar. Bavio se i lovom i ribolovom - izjavio je Džinović i priznao da ga je to koštalo u životu.

- Moraš da napraviš jedno usperenje i da se držiš toga. Zato je i meni muzika došla kao ahaha, hihi. Da sam bio orijentisan samo na muziku, možda bih upisao muzičku školu, pa akademiju. Ovako sam neobrazovan i samouk, kada je reč o muzici - zaključio je Haris.

