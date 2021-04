NE VREĐA MENE NEGO SEBE! Kija Kockar BRUTALNO odgovorila na prozivke koje joj stižu iz Zadruge od ŠA: Go*va ne treba čačkati!

Kristina Kija Kockar u večerašnjem izdanju emisije “Kontra šou” prokomentarisala je i preljube koje se dešavaju u rijalitiju u kom je ona pobedila, pa se osvrnula i na akutelnog učesnika, repera Nenada Aleksića Ša, sa kojim ima i duet:

Moram da korigujem, nije se to njemu desilo, on je to uradio. Ne mislim da kopiraju, to se dešavalo Janjušu, Edu, ko još nije radio te stvari. Žao mi je Janjuševog deteta, žao mi je tih žena koje to gledaju. Ja sam jedina ušla i suočila se sa tim. “Nećeš se izvući, ja hoću da ti kažem šta mislim” - to je bila moja parola - rekla je Kija i nastavila:

- Sve te uvrede koje upućuje mojoj majci, pominje mene, pominje mog oca pokojnog, rekla sam da to treba da se sankcioniše od strane televzijie na kojoj se emituje rijaliti, pominje se moja baka. To su stvari koje mene ne vređaju, to su stvari koje treba da vređaju samo njega i njegovu porodicu jer su ga odgojili tako. Treba njega da bude sramota - rekla je Kija i nadovezala se:

- On je mene gotivio, Ivana je mene predložila, njemu su rekli po horoskopu da treba sa nekom plavom, ja sam se uklopila. Ja sam njega videla dva tri puta u životu, uvek je bila Ivana sa nama, ne mogu da govorim o njemu kao da ga znam. Bilo koje uvrede mogu da me iznerviraju na kratko, “Ša mar” kako ga zove moja mama sad, ne vređa mene, nego samog sebe. Nemam nikakve loše namere prema njemu, on ima previše svojih problema. Kako se kaže “Govna ne treba čačkati”, ne samo za njega, nego za sve ostale učesnike. Svi ti koji prete - “haha”, koji vic - zaključila je Kockareva u emisiji Kontra šou.

