DA MI JE NEKO REKAO DA ĆU SE UDATI ZA NJEGA, NE BIH VEROVALA: Jovana Pajić nije želela da bude sa kolegom, a onda se rodila LJUBAV

Pevačica Jovana Pajić godinama je u skladnom braku sa kolegom Saletom Cvetkovićem sa kojim ima dve ćerke. Ona je istakla da nekada nije ni mogla zamisliti da će njih dvoje biti u vezi, a kamoli se venčati.

foto: KURIR/Damir Dervišagić

"Radili smo mesecima, na moru i Kopaoniku, ali se tada nismo prepoznali. Mene su svi iz benda doživljavali kao jednog malog dečaka, i svima je bilo čudno i smešno kada su kasnije saznali da smo mi u vezi", ispričala je Jovana.

Pevačica je dodala da su tek nakon prestanka saradnje ona i Sale počeli da se druže, ali da nikada nije želela da bude u vezi sa nekim iz iste branše, kao ni Sale.

"Da mi je neko rekao, ne bih mu verovala. Ni on ni ja nismo mogli da zamislimo da budemo sa nekim iz iste branše, ali znate kako kažu, sve to što nećeš, samo sačekaj i doći će", priznala je Jovana.

Budući da je na venčanju već bila u petom mesecu trudnoće, nije imala previše mogućnosti oko izbora venčanice.

"Nisam imala previše mogućnosti, već u šta stanem, to mi je. Ja sam probala tu venčanicu koja je stajala na ofingeru. Nije bila od onih što podsećaju na Pepeljugu, već jedna stidljiva venčanica koja je više ličila na neki materijal. Probala sam je, nije me žuljala, stomačić je mogao da se upakuje i ja sam rekla ne biram više ništa", izjavila je Jovana u emisiji "Venčanje od A do DA".

foto: KURIR/Damir Dervišagić

Kurir.rs/M.M.

BONUS VIDEO:

00:30 TOMA PANIĆ I NJEGOV TAST UKRSTILI GLASOVE! Nadeždin otac zapevao sa zetom, veselili se kao da nikada nisu bili u SVAĐI! (VIDEO)