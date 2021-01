MARIJA ŠERIFOVIĆ IMA SAMO JEDNU DRUGARICU NA ESTRADI: Pravimo kućne sedeljke, moj krug je godinama ISTI! (FOTO)

Mnogi pevači tvrde da prava prijateljstva na estradi ne postoje, te da se svi smeškaju jedni drugima kada se vide na javnim događajima, a iza leđa ogovaraju jedni druge, Marija Šerifović ističe drugačije.

Naime, pevačica je otkrila da je upravo na estradi pronašla jednu istinsku prijateljicu.

"Moj krug prijatelja je godinama isti. Dobra sam sa Jovanom Pajić, ona mi je jedina drugarica sa estrade. Nas dve imamo zajedničko društvo, pa organizujemo kućne sedeljke", ispričala je Marija.

Upravo Pajićeva je, kako dodaje Šerifovićeva, odgovorna za to što se, u jeku pandemije korona virusa, upustila u Jutjub vode.

"Ona je dosta uticala na to. Još neki prijatelji, pored nje, su me nagovarali da otvorim Jutjub kanal i drago mi je što sam ih poslušala. Ljudi vole da gledaju to što objavim na internetu", izjavila je pevačica.

