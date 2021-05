PORED TOGA ŠTO JE TATU MAJSTOR, SINDI POČINJE DA SE BAVI I TREP MUZIKOM! Bivša Modelsica otkrila detalje novih poslovnih poduhvata

Gost u Pulsu Srbije na Kurir televiziji bila je jedna od najatraktivnijih žena na domaćoj javnoj sceni, bivša Modelsica Ivana Stamenković Sindi.

Ivana nam je prvo otkrila tajnu njene savršene linije.

- Kad su bili praznici, jela sam svakakve gluposti i rekla sam sebi dosta je, od danas sam na rigoroznoj ishrani. Jedem salate bez dresinga, piletinu, ribu i rižoto. Zaboravila sam šta volim da jedem jer konstantno jedem isto. Mislim da ljudi jedu više nego što im je zapravo potrebno - rekla je pevačica.

Pitali smo je da li je praznike provela sa svojom ćerkom Petrom.

-Za praznike sam putovala, bila sam po banjama i odmarala sam. Sa ćerkom nisam provela, jedne godine ona slavi sa ocem jednu sa mnom, tako da ću provesti sa njom sledeće godine. Već sam navikla na takvo funkcionisanje stvari, sad je češće viđam jer ne ide u školu. Nažalost, to je sada sve veća pojava i potresem se svaki put kad iznova čujem. To je jako teško za jednu majku. Moja ćerka je velika sad, ima 11 godina i navikla je na ovakvu situaciju. Gledam da vreme koje provodimo da provedemo kvalitetno, da joj bude ispunjen dan- rekla je Sindi.

Malo ko zna da je Sindi i tatu majstor.

- Dobro crtam, isto je da li radite na koži ili papiru, volim tetovaže na muškarcima ali na ženama i ne baš. Trenutno radim na novoj kolekciji trenerki, ali mi je to malo poremetila korona, tako da se nadam da će to izaći kroz mesec dana. Vraćam se i pevanju, snimam dve nove pesme. To će biti neka vrsta trepa - rekla je pevačica.

