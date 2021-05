SLAĐU OSTAVIO ZBOG VESNE, A VESNU VARA S PRIJARELJICOM? Evo šta je Đole pričao o Luni jer je bila sa oženjenim Slobom! LICEMERNO

Đole Đogani je postao glavna tema domaćih medija nakon što je snimljen prilikom razmene poljubaca sa anonimnom starjom ženom.

Društvene mreže su se usijale od komentara na ovaj račun, a nemali je broj onih koji su ukazali na denserovo "licemerje" jer "vara ženu, a godinama je ispirao usta Lunom zbog istog".

Podsetimo, tokom boravka Đoganijeve u rijaliti šou-programu "Zadruga", stric joj je poslao pismo u kom je, između ostalog, poručio:

foto: ATA Images

- Mi u emisiji nismo napali tebe kao ličnost i dete iz porodice, nego smo rekli da se "nisi baš najbolje pokazala", jer te znamo u boljem izdanju. Osudili smo tvoje ponašanje, to su dve različite stvari - ličnost i ponašanje. A ti moraš priznati, nisi se dobro ponašala u mnogim situacijama, tvoje histerisanje, bes, lupanje, udaranje, ljubomora, tuča i još dosta toga što ljudi osuđuju, a što devojke tvojih godina ne rade, da ne pričam o seksu i rečima izgovorenim u tim situacijama. Ne osuđujem te što si se zaljubila, ja sam ti o tome napravio video koji si videla, to je bio moj stav, nego tvoje ponašanje. Ljubav nema veze sa tvojim ponašanjem.

- Ne zaboravi, nisi ti jedina "Đogani", sve to što si radila i šta radiš i te kako utiče na nas sve Đoganijeve. Ja 25 godina gradim ovaj brend da bi ti za nekoliko meseci sve bacila u vodu, nije fer, ako bar malo imaš srca znaćeš to da poštuješ jer da si ušla kao Luna Milić, Sloba se ne bi baš zaljubio u Milićku, tako da ne bi bilo ni LUNE NI SLOBE NI KIJE. Ja se nadam da ćes ovo shvatiti kao dobronamernu poruku, a znam i to da će tvoja mama odmah pljuvati po meni kao i ranije kad nije razumela kako se koristi naše prezime - dodao je tada Đole".

foto: Kurir

Sa druge strane, Đogani je svojevremeno izjavio:

– Luna je dobro dete, nisam hteo puno da pričam o tome, samo sam osudio njeno ponašanje. Mi je znamo u boljem svetlu. Njeno ponašanje nije bilo najbolje, vadila se da je ona mlada devojka od 21-22 godine. Nju kao ličnost normalno da podržavam, ona je naše dete i tu nema šta, ali kako se ponašala u “Zadruzi 1” nije u redu. Bilo je dosta toga što nije bilo dobro, nije bilo lepo. Ona tamo predstavlja prvo sebe, jer ona je ipak izgrađena ličnost donekle, nije potpuno ali opet te njene godine, 22, nisu male. Tada je moja bivša žena Slađa već imala dete, Silviju. Anabela je nju rodila isto mlada, otprilike negde bi i ona mogla da bude majka, ali dobro da ne govorim sad o tome. U svakom slučaju, ne možeš da se vadiš na te godine. Moraš da znaš šta je dobro, a šta nije!

foto: Ata Images

kurir.rs/pink.rs

Bonus video:

00:15 AU! OVO NIKO NIJE OČEKIVAO: Vesna i Đole Đogani objavili ZAJEDNIČKI VIDEO nakon skandaloznog snimka, evo kako se PONAŠAJU i šta rade