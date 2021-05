ĐANIJEVA SUPRUGA ZAVRŠILA U HITNOJ! SLAĐI POZLILO, pevač nije bio sa njom, drugarica je dovela do bolnice!

Supruga Radiše Trajkovića Đanija Slađana Trajković završila je ponedeljak uveče u Hitnoj pomoći. Pevačeva žena je u medicinsku ustanovu primljena zbog stomačnih tegoba, saznaje Kurir.

foto: Aleksandar Panić

U trenutku kada je Slađa stigla kod lekara, i naša ekipa je bila na licu mesta. Sa njom je bila prijateljica, koja ju je držala ispod ruke da ne padne. Kako smo saznali, ona je u bolnicu došla jer je osetila mučninu, a nekoliko puta je i povraćala. Podsetimo, supruga popularnog folk pevača pre dva meseca doživela je i moždani udar, a njeno stanje do ponedeljka je bilo stabilno. Juče Slađu nismo uspeli da dobijemo za komentar, ali nam je nedavno objasnila kakve zdravstvene probleme ima:

foto: ATA Images

- Imala sam moždani udar. Nisam imala pojma, boleo me je vrat jako, otišla sam u Klinički centar i tako saznala. Snimili su me, sad radimo detaljne pretrage i nalaze. Uplašili smo se svi kad smo čuli dijagnozu, Đani se baš zabrinuo, nije mala stvar. Hvala bogu pa nemam posledice, bog me sačuvao jer sam dobar čovek. Sada slušam savete lekara, šetnje i potpuno menjam režim ishrane, pazim se - objasnila je Slađa.

M. K.

Rokerka na lečenju Slađana imala unutrašnje krvarenje I Aleksandra Slađana Milošević je već nekoliko dana u bolnici. Multimedijalna umetnica je imala unutrašnje krvarenje. U Urgentnom centru joj je ukazana hitna lekarska pomoć, nakon čega su stručnjaci odlučili da je zadrže u bolnici jer joj se stanje naglo pogoršalo. Nakon detaljnog pregleda prebačena je na odeljenje hirurgije. Još uvek nije poznato zbog čega je na lečenju, ali se zna da nije u pitanju koronavirus.

