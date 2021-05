MIMA KARADŽIĆ PROGOVORIO O NOĆI SA TIJANOM AJFON: Sedeli smo za istim stolom, ali nije došla sa mnom niti otišla! NE POZNAJEM JE

Posle pisanja medija da je glumac Mima Karadžić proveo noć u društvu starlete Tijane Ajfon, glumac kaže da Ajfonku ne poznaje i da nikada nisu bili zajedno ni u društvu, a kamoli proveli noć zajedno.

- Bio sam sa svojim društvom. One su u nekom trenutku došle. Sele su na dugački sto koji se nastavljao do nas. One nisu došle sa mnom i nisi došle kod mene. Nemaju veze sa mnom i ja devojke ne poznajem. U neko doba smo se svi razišli - niko nije pošao sa mnom, niti mi imamo ikakve veze. Vest je potpuno netačna i sve te izjave koje je neko rekao nemaju veze sa mnom. Ne želim da me spajaju sa nekim koga ne poznajem. Nemam ništa ni loše ni dobro da kažem za njih - jer se nikada nismo upoznali", rekao je Mima Katadžić.

