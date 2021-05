BILE SU NAJBOLJE DRUGARICE, A ONDA JE PUKLA TIKVA! Blogerka Tamara Kalinić o odnosu sa Zorannah, privatnom životu i LJUBAVI!

Foto: Printskrin / You Tube, Printskrin/Instagram

Blogerka Tamara Kalinić (32) je otkrila detalje o svom poslovnom ali i privatnom životu, kao i zbog čega se još uvek nije odlučila za brak i decu.

O tvom privatnom životu se ne zna ništa. Kako si uspela da ga sačuvaš od očiju javnosti?

- Moj ljubavni život nikada nije bio sastavni deo mog posla i to nikoga nije zanimalo. U suštini, nikada nisam imala turbulentne veze, imala sam sreće.

Pre dve godine si raskinula sa momkom?

- Da, to je tačno, ali nije to bio raskid, to je više bio prekid. Sad sam u drugoj ljubavnoj fazi i vezi. Nikada nisam bila srećnija. Emotivna sam i ljubav mi je jako bitna. Ljudi misle da je meni posao presudan, a u stvari, ljubav je moj pokretač.

Da li tvom partneru smeta što si uspešna i poznata?

- Mislim da je jako bitno naći muškarca koji je pun samopouzdanja. Nije bitno koliko zarađuje, kako izgleda, kojim poslom se bavi, bitno je da puca od samopouzdanja i da tvoj uspeh ne umanjuje. Važno je da čvrsto stoji na nogama, a moj na svojima stoji, i drži i sebe, i mene.

Da li sebe vidiš u bračnoj zajednici?

- Kada mi neko spomene brak, ja pomislim kako smo mi još uvek deca. Znam, to nije pohvalno, ali ja samo pratim svoj osećaj. Mislim da se takve stvari ne mogu planirati, ali ako se bude desilo, sigurno neću reći ne. Smatram da muškarac i žena treba da rade ono što im prija. Različitim ljudima prijaju različite stvari, a ja ne volim da radim ništa na silu. Ako se vi slažete sa svojim partnerom i imate sjajan odnos, koga briga da li je to tradicionalno ili moderno. U današnje vreme sve više brakova se završava razvodom.

Da li bi oprostila prevaru?

- Nikada nisam bila u situaciji da me partner prevari, ali mogu sa sigurnošću da kažem da je ne bih oprostila.

Zorana Jovanović Zorannah i ti više niste u dobrim odnosima?

- Ja njoj želim sve najbolje. Šta god da joj život donese, neka bude samo ono najlepše. Ona i ja smo imale jako puno zajedničkih momenata i uspomena, dok smo bile mlađe.

