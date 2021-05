JUGOSLOVENSKI NOVINAR OTKRIO NAJVEĆE ESTRADNE TAJNE: Vesna je Zorici zagorčala život, Brena je pretukla Nazifa Gljivu!

Skoro svaka ekskluziva iz sveta estrade i poznatih u periodu stare Jugoslavije pripada Ekremu Miliću.

Reč je o sarajevskom novinaru i uredniku koji iza sebe ima nekoliko decenija dugu karijeru i saradnju sa najpopularnijim javnim ličnostima iz regiona. U razgovoru za Kurir on je otkrio tajne nekih od najvećih zvezda, kako su postale poznate, kao i sa kim su u sukobu.

foto: Facebook

Jedna od pevačica koju najviše ceni, pored Ane Bekute, jeste Zorica Brunclik. Ipak, Ekrem otkriva da njih dvoje nisu imali dobar početak, te da je bežala od njega jer je hteo da uslika njen kriv nos.

foto: Facebook

- Bili smo na jednom festivalu i rekao sam mom foto-reporteru da uslika njen nos. Ona je refleksno okretala glavu kad god bi pokušao da je fotografiše. Pitao sam je zbog čega se okreće, a ona mi je odgovorila: "Znam šta hoćete. Imam krivi nos" - priseća se Ekrem.

foto: Kurir

On dodaje da je Brunclikova zbog Vesne Zmijanac prošla pravu golgotu, te da joj je ona smeštala kad god je imala prilike.

foto: Damir Dervišagić

- Vesna je Zorici zagorčala život, nije smela da izađe iz kuće. Mislim da je to razlog zbog koga je ušla u politiku. Osim što je bila zabranjena na RTS, Zmijančeva je iskoristila i Zoričinu lošu porodičnu situaciju. Njen otac je bio alkoholičar, pa je ona angažovala Centar za socijalni rad da ga nadgleda, redovno mu je slala novac. Vesna je to iskoristila i pozvala novinare, otkrila im tajnu, rekla gde živi njen otac. Tada su mediji urnisali Zoricu, bilo je užasno - otkriva on.

foto: Zorana Jevtić

I sa Lepom Brenom je svojevremeno je imao saradnju, ali već godinama nisu u kontaktu. Seća se da jedno vreme nije bila u dobrim odnosima sa bratom Farukom.

foto: Privatna Arhiva

- Imala je koncert u Brčkom, meni je kasnio voz i nisam stigao na vreme. Kada sam pitao meštane za Brenu, rekli su mi da je njen brat Faruk u kafani. Bilo mi je čudno što nije otišao da podrži sestru, pa sam se zaputio ka njemu. Rekao mi je da ga ona ne zanima, da su završili za sva vremena. Vidim da je nedavno učestvovao u "Grandovom" muzičkom šouu, znači da su sada izgladili odnose - kaže on i dodaje da je Brena jednom prilikom pretukla Nazifa Gljivu zbog njega.

foto: Printskrin Youtube

- Sedeli su negde i pričali o meni, ogovarali me. Međutim, Nazif je onda rekao da treba pobiti i mene i moju decu. Brena je tada ustala i obrisala patos njime. Razlog je bila moja porodica. "Možeš o njemu da pričaš šta želiš, ali ne spominji decu. Ona nisu ništa kriva." To cenim što je uradila - otkriva Milić. Kao što je na početku spomenuo, veliku zahvalnost duguje Ani Bekuti, koja je za vreme rata u Bosni ispala čovek i pružila njemu i njegovoj porodici dom.

foto: Printskrin/Premijera

- Kada je krenuo rat, Bekuta nas je smestila kod sebe u Šabac i pomogla meni i mojoj porodici. Tu joj dugujem. Zbog mene je svašta trpela, vređali su je, napadali što pomaže neprijatelju. A i mene su napadali u Sarajevu kada sam se vratio. Ana je veliki čovek - završava Ekrem.

Drugari Nedu sam učio ćirilicu Neda Ukraden Ekremu duguje veliku zahvalnost zbog jedne usluge učinjene pre mnogo godina, ali, kako kaže, ne želi da otkriva o čemu je reč. Ipak, rekao nam je da je pevačicu svojevremeno učio da piše ćirilicu jer nije znala. foto: Ana Paunković - Kada sam obustavio jedan tekst, Neda je bila jako zahvalna i redovno mi je slala viski i druge poklone. Ono što smem da vam otkrijem jeste da ona nije znala da čita i piše ćirilicu, ali da je to jako želela. Kako je rekla, u školi su učili latinicu, pa sam ja odlučio da je naučim i drugo pismo. Brzo joj je išlo učenje - priseća se Milić.

Popović snalažljiv Svirao trubu gu*icom Ekrem nema lepo mišljenje o Saši Popoviću, ali priznaje da je odličan menadžer. foto: Ana Paunković - Nemam šta da kažem o njemu. Samo mogu da kažem da je uradio dobar posao sa "Grandom". Sećam se da je na početku karijere, dok su nastupali u malim salama i nisu bili poznati, svirao trubu gu*icom kako bi zabavio publiku - kaže Ekrem.

Kurir.rs/ Jelena Stuparušić/ Foto: Damir Dervišagić

